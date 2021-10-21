Украинцев ждет теплая пятница, а с выходных следует готовиться к холодам: прогноз погоды на 22-24 октября

Кроме того, синоптики объявляют и штормовое предупреждение по всей Украине.
В Украину пришло неожиданное потепление. Синоптики прогнозируют еще один теплый день в пятницу, а в субботу уже просят готовиться к холодам и быть осторожными из-за сильного ветра.
О погоде и ее прихотях — 21 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Так, в Черновцах +22. Центральную пешеходную улицу не узнать. Летние площадки ресторанов заполнены. Хоть и не солнечно, много горожан в футболках. Спортсмены вернулись к уличным тренировкам.
В Днепре в местном ботсаду расцвет орех. Его называют "ведьмин". Гамамелис виргинский получил зловещее название, потому что цветет не по сезону, еще и орешки не съедобные. Цветет осенью. Но только, когда тепло. Ученые говорят, что в этом году с бабьим летом ему повезло.
Здесь +18 днем. Спасатели просят не разжигать костры в лесу. Там и в парках — людей немало. Но сильные порывы ветра все же не дают слишком раздеться. Мысли же о погоде у днепрян разделились. Одни радуются теплой погоде, потому что не нужно платить за отопление, другие — потепления, признаются, не заметили.
Киевляне массово гуляют по городу. В парках столицы радуются живой музыке и играют в волейбол. Здесь 17 тепла.
В Гидромецентре говорят — также тепло будет еще в пятницу, 22 октября. А уже в субботу — похолодает. С понедельника — еще больше.
"5 -10 градусов тепла в дневные часы, а в ночные уже, соответственно, около нуля", — рассказывает синоптик Александр Халас.
И возможные небольшие морозы до 2 градусов. Но киевлян это не пугает.
Кроме того, синоптики объявляют и штормовое предупреждение по всей Украине. В столице из-а сильных порывов ветра уже спустили государственный флаг около Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.
Читайте также: