Украинцев ждет теплая пятница, а с выходных следует готовиться к холодам: прогноз погоды на 22-24 октября

Украинцев ждет теплая пятница, а с выходных следует готовиться к холодам: прогноз погоды на 22-24 октября

Кроме того, синоптики объявляют и штормовое предупреждение по всей Украине.

В Украину пришло неожиданное потепление. Синоптики прогнозируют еще один теплый день в пятницу, а в субботу уже просят готовиться к холодам и быть осторожными из-за сильного ветра.

О погоде и ее прихотях — 21 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Так, в Черновцах +22. Центральную пешеходную улицу не узнать. Летние площадки ресторанов заполнены. Хоть и не солнечно, много горожан в футболках. Спортсмены вернулись к уличным тренировкам.

В Днепре в местном ботсаду расцвет орех. Его называют "ведьмин". Гамамелис виргинский получил зловещее название, потому что цветет не по сезону, еще и орешки не съедобные. Цветет осенью. Но только, когда тепло. Ученые говорят, что в этом году с бабьим летом ему повезло.

Здесь +18 днем. Спасатели просят не разжигать костры в лесу. Там и в парках — людей немало. Но сильные порывы ветра все же не дают слишком раздеться. Мысли же о погоде у днепрян разделились. Одни радуются теплой погоде, потому что не нужно платить за отопление, другие — потепления, признаются, не заметили.

Погода в Украине: долго ли продержится неожиданное потепление и чего ожидать на выходных

Киевляне массово гуляют по городу. В парках столицы радуются живой музыке и играют в волейбол. Здесь 17 тепла.

В Гидромецентре говорят — также тепло будет еще в пятницу, 22 октября. А уже в субботу — похолодает. С понедельника — еще больше.

"5 -10 градусов тепла в дневные часы, а в ночные уже, соответственно, около нуля", — рассказывает синоптик Александр Халас.

И возможные небольшие морозы до 2 градусов. Но киевлян это не пугает.

Кроме того, синоптики объявляют и штормовое предупреждение по всей Украине. В столице из-а сильных порывов ветра уже спустили государственный флаг около Национального музея истории Украины во Второй мировой войне.

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