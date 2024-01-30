Украинцы болеют коронавирусом и гриппом А одновременно: что это означает и опасно ли

Экспертша объяснила почему случаются такие случаи и что с этим делать.

Вспышка короновируса и активизация гриппа А порождают немало слухов среди киевлян. В социальных сетях активно обсуждают пугалку, мол, у больных массово обнаруживают сразу два вируса – грипп А и коронавирус. И это едва ли не мутация или даже загадочный вирус типа болезни "Х", о котором сейчас все говорят.

Сайт ТСН.ua выяснял, можно ли подобные результаты анализов считать мутацией и почему именно такое случается.

Специалисты соглашаются, что двойные диагнозы могут случатся и их нужно изучать.

"Дело в том, что биологически двойные болезни или микс-инфекции встречаются, но не очень часто, как думают люди. Когда два вируса "охотятся" на одну клетку, и один уже занял это место, то другой туда просто не сможет попасть, поскольку там уже образуется интерферон, который не позволяет этого сделать", - рассказала сайту ТСН.ua Алла Мироненко, профессор, сотрудница вирусологической лаборатории Отдела исследования биологических факторов ГУ "Киевский городской центр контроля профилактики болезней МЗ Украины".

Эксперт говорит, что миксованные инфекции во время исследований в лаборатории случались, но их не много. А иногда они происходят по техническим причинам.

"Больных у нас принимают в одном и том же приемном покое. Например, больного гриппом, а после него сразу больного COVID-19, который имеет вирус SARS-CoV-2, а после этого же взяли образец у третьего пациента. В воздухе много чего остается, так как не кварцуется помещение после каждого больного. Кроме того, еще до обследования пациенты могут лежать в одной палате, так как на каждого отдельных палат нет. Поэтому вирус может из воздуха попадать в образец, а ПЦР тест-система очень чувствительна и на поздних циклах ловит то, что на самом деле есть не у больного, а у его соседа, который сбоку возле него покашлял", - объясняет Алла Мироненко.

Именно поэтому фиксируются миксованные инфекции, которые так пугают обычных граждан.

"Как по мне, здесь скорее технические вопросы. Сразу 2 вируса могут проявляться, особенно у людей со скомпрометированной иммунной системой. Но чтобы таких случаев было много - это вряд ли. Поэтому каждый такой случай нужно повторно проверять", - отмечает ученая.

Кстати, по словам Аллы Мироненко, количество больных гриппом и коронавирусом в Киеве продолжает расти: "На прошлой неделе тесты показали четыре случая гриппа В, до этого в лаборатории центра мы обнаруживали только грипп А. Теперь имеем еще и грипп В, который обычно заканчивает эпидемию".

Напомним, какая болезнь атакует Киев и почему не закрывают школы.

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