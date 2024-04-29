Украинцы бунтуют за границей: как получить паспорт и кого могут депортировать

Самое громкое насилие на прошлой неделе: ограничение предоставления услуг украинским мужчинам призывного возраста за границей, и не важно, когда и как тот попал за границу. Люди взбешены, кто-то прибегает к штурмам центров выдачи паспортов, другие засыпают возмущением соцсети, но все в ожидании разъяснений от МИД.

Что известно о позициях всех сторон, чем это решение дискредитирует власть и в то же время почему в этом решении есть необходимость, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Безумные очереди

А где-то все не так культурно, разговор здесь заменяют крики и брань.

Правда, такие крики к женщинам, от решения которых ничего по факту не зависит, тоже от женщин демонстрирует разве невоспитанность. Люди раздражаются, что им ничего существенного не могут объяснить.

Такая обстановка "не по кайфу" сейчас за границей, а все потому, что украинский МИД дал указание украинским посольствам и консульствам временно приостановить предоставление услуг мужчинам от 18 до 60 лет, то есть тех, кого потенциально в Украине могли мобилизовать и независимо от того, когда и по каким основаниям они попали за границу.

В то же время получить нужные услуги можно, но при наличии военно-учетных документов, а как вы понимаете и видите, есть они далеко не у всех. Распоряжение от министерства поступило в консульства 23 апреля, именно с этого дня за границей начинается "кипиш", но горячее всего было в Варшаве. Сообщали, что система за границей "не работала".

Но люди отмечали, что "технический сбой" происходил только для мужчин, а вот женщины и дети могли получить или подать документы на получение загранпаспорта. Но и здесь кому как везло, были и женщины, с детьми в очереди успевшие провести несколько дней.

В свою очередь, мужчины тоже пытались хотя бы получить уже готовые паспорта, но тщетно — их тоже не выдавали.

Комментарий юриста

И это не единственный нюанс в этом решении, ведь в документе, повлекшем за собой всю эту ситуацию, указано, что предоставление услуг приостанавливают с учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" в связи с широкомасштабной продолжающейся вооруженной агрессией РФ против Украины. Запрет будет действовать до получения разъяснений положений закона об усилении мобилизации, обнародованном 17 апреля, в то же время следует напомнить, что сам закон вступит в силу в мае, но его, видимо, захотели опередить. А вот как такое решение комментируют юристы.

Что говорят в МИД Украины

Поэтому почему заблокировали получение услуг уже сейчас — вопрос интересный, впрочем, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вот-вот все получат разъяснения.

И честно говоря, с министром тоже тяжело не согласиться. Те, кто кричали, что не посылали военных на фронт, и отмечали, что они не должны государству, требуют от государства выполнять свои обязанности. Отмечаем, речь о тех, кто откровенно хамит другим и громче всех из-за границы кричит, что Украине они ничего не должны, забывая, что в природе царствует принцип "бумеранга". Поэтому теперь вопросы к мужчинам, которые сейчас "штурмуют" паспортные сервисы за границей, имеют и сами военные.

На фоне регулярных заявлений военных о нехватке кадров на фронте их возмущение сейчас после увиденных видео из-за границы можно понять. Не бывает так, что все должны только тебе. И пока люди создавали очереди, а скандалы расходились паспортными сервисами, к вечеру 23 апреля в МИД Украины заверили, что прекращение консульских услуг — это временный шаг и все находящиеся за рубежом украинские мужчины смогут получить паспорта, однако после уточнения военно-учетных данных. Но консульские услуги — это не только получение паспорта, поэтому узнайте, что также недоступно без военно-учетных документов.

Недоступные услуги:

взятие на консульский учет;

оформление и замена загранпаспорта, внесение данных о детях в загранпаспорта родителей;

получение или отказ от гражданства;

оформление виз;

обмен водительского удостоверения;

удостоверение документов и нотариальные услуги;

социальные выплаты;

оформление документов на постоянное проживание за границей;

регистрация актов гражданского состояния (рождение, регистрация и расторжение брака, регистрация смерти, регистрация смены имени).

Впрочем, среди людей в очередях есть многодетные родители, люди с инвалидностью, то есть у них есть официальные основания для пересечения границы. Еще одна отдельная категория — граждане, уехавшие еще до начала полномасштабного вторжения и успевшие осесть в ЕС. В то же время, после этого решения появился еще ряд вопросов. Если документы не выдают, значит, без документов в странах ЕС украинцы оставаться не могут, а депортация, о которой ранее говорили под грифом "нереально", становится очень даже реальным вариантом развития событий. Но юристы говорят, все не так страшно, как кажется.

Что говорят за границей?

Уже через несколько дней после ссор с заявлением выступил министр обороны Польши и отметил, что не удивлен решением украинского МИД прекратить предоставлять консульские услуги мужчинам призывного возраста. Он подчеркнул, что "украинская власть делает все, чтобы обеспечить фронт новыми солдатами, ведь потребности огромные", а вот чему удивляются сами поляки, это потому, что видят заполненные кафе молодыми украинскими мужчинами.

Министр сообщил, что Польша давно предлагала украинской стороне помочь в идентификации тех, кто военнообязан и должен ехать в Украину, и рассказал, как Варшава отреагирует, если Киев таки попросит помочь вернуть домой тех, кто может потерять право оставаться в Польше после окончания срок действия паспорта.

Но уже 26 апреля с заявлением выступил глава МИД Польши Марцин Кервинский. Похоже, даже там министры между собой еще не решили, как действовать: “Мы продолжим защиту для украинских беженцев, которая пока действует только до 30 июня. Те, у кого нет паспортов, будут подлежать временной защите. Польша будет охранять их права и никому не передаст их частные данные, включая Украину”.

Похожая позиция и у Германии, там, к слову, больше всего украинских беженцев. В тамошнем МИДе заверили, что решение министерства иностранных дел Украины не повлияет на статус беженцев в Федеративной республике Германия. Об этом заявил официальный представитель МВД ФРГ Максимилиан Калль в комментарии СМИ 24 апреля.

Но вот специальная корреспондентка ТСН в Германии Наталья Фибриг говорит, на самом деле все эти новинки — не новость для украинцев, и отметила, что в Германии эти дни прошли довольно спокойно.

В Америке еще более спокойно, говорит специальная корреспондентка в Вашингтоне Ольга Кошеленко.

Стоит ли мужчинам бояться

Но вернемся к вопросу депортации. Действительно ли стоит этого бояться украинским мужчинам или же, обновляя свои данные для ТЦК, они действительно ничем не рискуют? Об этом 22 апреля, накануне решения МИД, рассказал народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский в эфире Радио Свобода. Он заверил граждан, что для украинцев, которые захотят обновить свои документы или получить консульские услуги, никаких отрицательных последствий не будет.

Кроме этого, по словам нардепа, обновление военно-учетных данных поможет Украине уточнить количество выехавших за границу мужчин. В то же время, следует учитывать, что у Украины до сих пор нет механизма возвращения мужчин, которые выехали за границу легально и не имеют уголовных производств. А вот пересекшие границу незаконно могут привлечь к ответственности и пригласить их экстрадицию.

Итак, тяжелее всего будет тем, кто выехал за границу незаконно, то есть, например, внезапно в 22 или 23-м году получил инвалидность, конечно, что и такие случаи есть, но согласитесь не в таких масштабах. К тому же в Минобороны говорят, что ехать в Украину лично в ТЦК не надо.

Реакция нардепов

Тем временем, нардепы начали критиковать решение МИД. Отказ в консульских услугах отрежет украинцев на 10 лет от страны — такое громкое заявление сделал в парламенте Дмитрий Разумков. В свою очередь, оборонный комитет ВР хочет вызвать руководство МИД для объяснений относительно своего решения приостановить предоставление консульских услуг мужчинам за рубежом.

В то же время МИД обещает привести в соответствие подзаконные акты, регулирующие деятельность консульских учреждений, пока закон о мобилизации в Украине вступит в силу, ну а пока пользоваться услугами мужчины призывного возраста — не смогут.

Ну и не можем не напомнить, что более 4 миллионов украинцев проживают в странах Европейского Союза, это цифры по состоянию на январь 2024 года, из них около 860 тысяч — это взрослые мужчины, это подсчитала база данных Евростата. Польша предоставила статус временной защиты 950 тысяч украинцев и является второй по количеству украинских беженцев в Европе после Германии. Но что самое главное нужно помнить — в нашей стране идет война и в первую очередь беспокоиться нужно о судьбе страны и тех, кто на фронте борется за ее независимость.

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