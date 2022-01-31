Украинцы массово осваивают навыки выживания во время военных действий

Спрос на такие учения значительно вырос.

В эти выходные украинцы массово учились, как подготовиться к возможным военным действиям: как выжить во время войны, оказать медицинскую помощь и как держать в руках оружие.

Об этом говорится в ТСН. Ранок 31 января.

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Утром воскресенья на территории бывшего завода – четыре сотни человек. Учатся военным навыкам. Среди макетов – половина деревянных.

Наташа работает в музее. В терроборону вступать не планирует, но навыки иметь хочет.

"Чтобы не чувствовать тревогу. Здесь гораздо спокойнее, чем дома. Ну, условно говоря, спокойнее находиться в таком месте в это время, чем дома и чего-то ожидать”, — сказала она.

После новостей о возможном полномасштабном вторжении врага – спрос на такие учения изрядно вырос.

За инструкторов – ветераны войны. На передовой Евгений находился 4 года, после ранения – списан в запас. Новичков, говорит, не воевать учит, а выживать в городских условиях во время войны.

“Из своего опыта могу сказать, что главное – это не паниковать. Выстрелы, стрельба. Твоя паника может привести не только к твоей гибели, но и к близким людям”, — уточнил мужчина.

В эти выходные украинцы массово учились, как подготовиться к возможным военным действиям

Напомним, Соединенные Штаты Америки не исключают военного участия в конфликте вокруг Украины из-за российской агрессии.

О том, куда бежать, где скрываться и о чем следует позаботиться в случае чрезвычайной ситуации — в нашем материале.

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