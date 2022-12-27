Украинцы на линии фронта получили новый "бандероавтомобиль" с именем озорника Локи

У украинских защитников на линии фронта появился новый вид военной техники – украинский бандероавтомобиль по имени Локи начал помогать эффективно уничтожать оккупантов. Военные багги используют разведчики и передовые военные подразделения для подвоза боекомплектов и оперативного перемещения мобильных подразделений вдоль линии фронта. Украинская разработка уже прошла испытания на поле боя, и спрос на Локи существенно вырос.

Народный бандероавтомобиль очень прост – руль, рычаг переключения передач, три педали, а на торпеде – датчики заряда аккумулятора и температуры охлаждающей жидкости. Ни гидроусилителя руля, ни коробки-автомата, ни кожаной обивки сидений, здесь нет даже дверей и крыши. “Сейчас когда пошли дожди, тает снег, то джипы обычные вязнут. Эти машине гораздо легче, ходят легко по фронтовому бездорожью и ты не боишься застрять. Даже если в каком-то глубоком овраге она и застрянет, то экипаж в два человека выскочили, вытолкали и угнали”, — говорит соучредитель БФ “Украина в броне” Александр Броняк.

За производство военных багги взялись волонтеры из фонда «Украина в броне». Восемь лет назад они начинали с производства бронежилетов. С началом полномасштабного вторжения взялись еще за разработку военного баги. Первым на помощь пришел российский автопром. Советские и российские «Лады» становятся главными донорами для украинских бандероавтомобилей – их двигатели доступны, дешевы и неприхотливы. Все остальное – дело украинских изобретателей

Также читайте Морпех Дианов вернулся после операции на руке из США, в Украине сбылась еще одна его мечта

В импровизированном цехе идет сборник четырех новеньких баги. Александр до войны производил сиденья для маршруток, теперь сваривает корпуса и подвески военных автомобилей. Пол из листовой стали, каркас – прочная труба, обшивка – из металлических бочонков. Автомобиль делают максимально легким и дешевым, не экономят только на амортизаторах. "Подвеска должна выдерживать фронтовое бездорожье. Мы делаем минимально электроники, чтобы она могла быть ремонтнопригодной. Чтобы в полевых условиях установить любую деталь. Она ремонтируется очень просто”, – говорит Александр.

После выхода с конвейера за новинку берется Николай – главный конструктор и тестировщик автомобиля. Его задача – найти слабые места и усовершенствовать авто.

Разработчик уже несколько месяцев безуспешно пытается перевернуть автомобиль на максимальной скорости по бездорожью. Остановка или опрокидывание на линии огня обычно завершается трагически. "Военный багги должен быть более доступным для эвакуации, все должно быть доступно на интуитивном уровне, ты должен залететь, вылететь", — говорит Максим.

Первые четыре машины уже воюют на «нуле». Их используют разведчики, чтобы незаметно и быстро добраться до вражеских позиций и передовые подразделения военных, для подвоза боекомплектов. Благодаря замечаниям военных багги постоянно совершенствуются. В настоящее время собирают две машины с удлиненной базой для медиков, чтобы оперативно вывозить раненых с поля боя. Бандероавтомобили спасли жизнь уже не одному десятку наших военных. Генеральный конструктор все равно недоволен. “Буду доволен, когда будет победа и эти машины помогут этой победе. Вот тогда я буду доволен”, – убеждает Максим.

Военные багги назвали Локи в честь скандинавского бога озорства, шуток и обмана. Герой древних мифов был способен изменять облик, вводить в заблуждение своих врагов и с легкостью их побеждать. Такой же нрав должен получить и украинский Локи – убеждены разработчики. Очередной автомобиль уже отправляется на фронт, чтобы приближать нашу победу.

Читайте также:

"Когда накурятся или выпьют, их тянет на "подвиги" среди населения": жители Херсонщины приходят в себя от оккупации

30-тонная "Манюня" из Чехии и французская LRU уничтожают врагов на Донбассе: бойцы радуются подаркам партнеров

Боевой медикине удалось вернуть дочь, которую родственники-сепаратисты без разрешения вывезли в Россию