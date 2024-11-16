Украинцы начали получать новые платежи за газ: что об этом известно

Новые платежки от газовщиков - за техническое обслуживание, начали получать украинцы. Это связано с плановыми проверками внутридомовых сетей. Больше всего внимания во время отопительного сезона, так как во многих домах колонки и котлы индивидуального отопления. И утечки газа в случае неисправности могут стоить жизни. Платежки за техобслуживание, объясняют газовщики, будут присылать не ежемесячно, а раз в несколько лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Бригада службы по техническому обслуживанию газовых сетей обследует дома. Должны тщательно проверить каждую трубу и кран, чтобы убедиться, что в системе нет утечек. Один из первых участков, и сразу понятно - приехали не зря. Прибор фиксирует утечку. Дом относительно новый, трубы в хорошем состоянии- следующий участок без неприятных сюрпризов.

Работники фиксируют места утечки газа

"Техническое обслуживание внутридомовых сетей газоснабжения, осуществляется для того, чтобы выявить утечки газа, предупредить возможные аварийные ситуации. Так что техническое обслуживание основывается на планово-предупредительной системе работ, если говорить простыми словами, делается для безопасности потребителей газа", - говорит начальник пресс-центра Днепровского филиала „Газсети“ Никита Лучкин.

По статистике, в каждой украинской многоэтажке газовщики находят до десяти утечек. Только в Днепре с начала года, говорят, уже проверили более 700 домов и устранили почти 9 тысяч утечек.

Согласно нормам выполнять техническое обслуживание газовых сетей необходимо раз в три или пять лет. Периодичность зависит от срока эксплуатации сетей. Соответственно платить за услугу тоже надо будет раз в несколько лет.

"Если мы говорим о сроке эксплуатации газовых сетей в многоквартирном доме, который составляет более 25 лет, то такие газовые сети должны обслуживаться раз в 3 года, соответственно и начисление за услугу технического обслуживания будет осуществляться раз в 3 года. Если газовые сети эксплуатируются менее 25 лет, соответственно начисление за техническое обслуживание осуществляется один раз в 5 лет", - говорит начальник пресс-центра Днепровского филиала „Газсети“ Никита Лучкин.

В Днепре абоненты уже начали получать первые квитанции за ТО. Там указан отдельный счет. Но кроме плановых работ по техобслуживанию, много хлопот и с работоспособностью распределительных сетей в целом. Больше всего работы в прифронтовых регионах, где россияне сознательно бьют по электро-, водо- и газосетям. С начала года специалисты "Газсети" ликвидировали более 1400 аварий. Восстановили распределение газа в почти 60 тысяч домохозяйств.

Сотрудники проверяют газовые сети в доме

"Враг регулярно повреждает наши газораспределительные сети. Мы реагируем на это, стараемся вовремя все устроить и возобновить устойчивые поставки, стабильные поставки природного газа нашим потребителям. Это важно. И я уверен, что наши потребители заметили нашу реакцию по скорости восстановления, а также стабильности поставок газа во всех регионах", — говорит председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев.

В "Нафтогазе" напоминают: заботиться о газовой безопасности нужно и во время войны. Так что если слышите специфический запах в доме — сразу звоните на 104. И важно вовремя обслуживать сети и оборудование. Ведь предотвратить аварию лучше, чем устранять ее последствия.

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