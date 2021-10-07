Украинцы не спешат возвращаться к работе в офисе: какие права имеют дистанционные работники

Количество вакансий о дистанционной работе стало вдвое больше.

Украинцы не спешат возвращаться из дома в офисы после карантина. За последний год вакансий о дистанционной работе стало вдвое больше.

Какие же преимущества работы из дома и имеют дистанционные работники те же гарантии и защиту, и в офисе — об этом в сюжете Сніданку з 1+1.

Специалисты рынка труда говорят: представление о работе во всем мире после COVID-эпохи изменилось навсегда. Не только украинские работники не спешат возвращаться в офисы. Помещение уменьшают сами работодатели — это хороший способ сэкономить, а полученные деньги направить снова в бизнес.

Только за последний год вакансий о дистанционной работе стало вдвое больше. "Сейчас больше всего вакансий удаленной работы — это ІТ-специалисты, онлайн-поддержка клиентская, рекламисты, редакторы, тренеры, преподаватель или другие специалисты, которые могут преподавать онлайн", — говорит фахивчиня рынке труда Юлия Некряч.

С требованиями времени подстроилось и законодательство. Сейчас с работодателем можно заключить трудовой договор о надомной работе. С ним вы будете такие же права и защиту, как офисный сотрудник. Кроме того, даже можете просить работодателя оборудовать вам ваш домашний офис.

Украинцы не спешат возвращаться из дома в офисы после карантина

"То есть все, что вам нужно для работы, работодатель сейчас обязан вам предоставить. Раньше, если человек работал дома, она самостоятельно решала вопрос обеспечения себя компьютером, другой какой-то техникой, программным обеспечением", — говорит специалистка.

Впрочем, в этой же сделке прописаны и ваши обязанности. В свое рабочее время вы обязаны за своим рабочим местом, указанным в соглашении. "Раз в месяц представители работодателя могут приезжать без предупреждения по месту нахождения работника и проверять, он в рабочее время на месте", — подчеркнула Юлия Некряч.

Зарплата же что на дистанционной позиции, на офисной может быть одинаковой. Впрочем, как говорят из своего опыта специалисты рынка труда, работодатели, которые сэкономили на офисе, платят более щедрые премии.

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