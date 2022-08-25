Украинцы отказываются от пышных празднований: как война изменила свадебную индустрию

Паковали свадебные платья в чемодан и везли их в Европу.

Предприниматели Буковины, которую называемой столицей свадебной моды, говорят, что россияне чуть не уничтожили все, что они строили годами.

Как война изменила свадебную индустрию, в эфире ТСН рассказала корреспондентка Виктория Танасийчук.

Сотни роскошных платьев не уехали ни в Харьков, ни в Одессу, ни в Киев. Свадебный бизнес черновчанки Аллы Царь, который до полномасштабной войны отправлял платья для магазинов по всей Украине, существенно сократился.

"Эти платья стоят, не отправленые, но пока никому не нужны. Отсеялся украинский рынок полностью. Все за границу: Италия, Германия, Польша, Португалия", — говорит владелица свадебного салона Алла Царь.

И даже иностранные партнеры, с которыми сотрудничали годами, пока осторожны с заказами из Украины, говорит Алла.

Похожая ситуация и в других салонах. Так, 24 февраля предприниматель Илона Бордян отказалась от 60% клиентов-россиян. "Просто заблокировали и все, потому что люди нас не слышат", – делится она.

Через 2 недели после вторжения женщина собрала самые популярные модели своих платьев и увезла их в соседнюю Румынию, а затем и в Италию.

"Это стало таким существенным шагом, который помог нам выжить. Мы сумели сохранить рабочие места, мы можем платить стране налоги, мы можем быть полезны и нашим ВСУ", — говорит Илона Бордян.

От смены геокурса свадебные предприниматели только выиграют, уверяют в салоне "Марина". Этот бренд еще в 2014 году отказался поставлять буковинскую продукцию в страну-агрессор.

"Мы потеряли 70% рынка сбыта, но это нам дало хороший толчок для того, чтобы держать курс в направлении Европы", – объясняет Юлия Угрин, администратор свадебного салона.

И это теперь позволяет вести бизнес даже во время войны. А еще рядом со свадебными платьями шить амуницию на фронт. Война принесла с собой новые модные тенденции, рассказывают в салоне. И хотя в этом году россияне испортили сотни свадеб, предприниматели верят, что уже в следующем сезоне, после победы, украинки снова наденут их самые роскошные наряды.