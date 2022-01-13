Украинцы платят за коммуналку почти как британцы: как выросли тарифы в 2021 году

Украинцы платят за коммуналку почти как британцы: как выросли тарифы в 2021 году

По ее данным, в стране за 2021 год тарифы выросли на четверть.

Украинцы платят за коммуналку почти как британцы. Средняя платежка и у нас, и у них – более 3 тысяч гривен. Такую информацию обнародовала народный депутат Татьяна Вострикова.

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Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 13 января.

Так, по данным нардепа, за 2021 год тарифы в стране повысились на четверть. В то же время отмечается, что платить за коммуналку украинцы стали ощутимо меньше. Так, за отопление в ноябре 2021 уплатили только треть от начислений. А за газ – более 60%.

Число начисленных субсидий также уменьшилось. Так, в 2021 году государственную помощь получили на 400 тысяч семей меньше, чем в прошлом году.

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