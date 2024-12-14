Украинцы получат дополнительную платежку за газ: что известно

Оплатить техническое обслуживание газовых сетей можно через любое платежное приложение или на почте.

Украинцы начали получать дополнительную квитанцию за техническое обслуживание газовых сетей. Ее будут присылать раз в 3 или 5 лет и только потребителям в многоэтажных домах. Сумма будет колебаться от нескольких десятков до нескольких сотен гривен. Фактически - это оплата за регулярные обследования внутридомовых газовых сетей, устранение утечек и проверки труб на плотность.

Такие профилактические мероприятия газовщиков обязало проводить государство, чтобы не произошло взрывов голубого топлива.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Жители одной из многоэтажек в Хмельницком слышали запах газа.

"Нашему дому 12 лет, мы с соседями иногда чувствовали газ, волновались, поэтому вызвали 104", - говорит жительница Хмельницкого Инна Радченко.

Инна Радченко.

Несмотря на неблагоприятную снежную погоду, бригада приехала быстро, слесари осмотрели трубы, увидели коррозию и начали проверять специальным прибором, где утечка. Они обнаружили, что она не единственная.

"На этом доме были обнаружены 11 утечек газа, которые мы сразу и устраняем. По завершению этих работ мы составляем паспорт дома и ведем акт о пригодности газопровода для дальнейшей эксплуатации", - говорит Игорь Подлесный, мастер Хмельницкого филиала „Газосети“.

Именно за такие плановые работы в своих почтовых ящиках украинцы и находят дополнительную платежку - за обслуживание внутридомовых сетей.

Почему были вынуждены ввести дополнительную плату - объясняют в Хмельницком филиале «Газсети».

Многоэтажка в Хмельницком

"Техническое обслуживание - это не прихоть газовиков, это требование законодательства. Согласно графиков мы осуществили техническое обслуживание более 1700 домов, в ходе работ было выявлено и ликвидировано более 25 тысяч утечек газа. Прежде всего это безопасность жизни, если не будут проводить вовремя обслуживание сетей, то велика вероятность утечек газа, что может привести к потере имущества и гибели людей", - говорит Владимир Лопес, начальник управления технического обслуживания хмельницкого филиала „Газсети“.

Согласно закону - платить за так называемое ТО придется раз в три или пять лет. Срок зависит от состояния дома и труб.

"Это очень нужная штука, потому что 2018 году техническое обслуживание выпало вообще из системы и его никто не осуществлял. В первую очередь это коллективная безопасность, потому что если будет утечка в одной из квартир, то могут пострадать другие квартиры", - говорит Евгений Щербанюк, председатель правления ОСМД.

Газовые трубы

Раз в три года за техническое обслуживание внутридомовых сетей придется платить жителям тех домов, которые построены более 25 лет назад. Владельцы новостроек будут платить раз в 5 лет. В мэрии Хмельницкого говорят - проверять и ремонтировать сети надо обязательно, потому что сейчас враг ракетами и дронами повреждает инфраструктуру. Небольшая дырка в газовой трубе в конце может стоить жизни жителям всего дома.

"Жители должны, обязаны обслуживать, осуществлять техническое обслуживание своей совладельности, своих сетей, в том числе газоснабжения. Мы говорим о безопасности, мы никогда не знаем, что делается у соседа выше или ниже нашей квартиры", - говорит Наталья Витковская, заместитель директора департамента инфраструктуры Хмельницкого горсовета

Оплатить ТО газовых сетей можно через любое платежное приложение или на почте. О графиках проведения технического обслуживания газовики будут информировать заранее - объявлениями на домах и на сайте компании.

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