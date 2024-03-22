Украинцы попрощались с “Грейдером”, для которого собрали 1,5 млн грн: стала известна причина смерти

Украинцы простились с ветераном войны, бывшим военным 205-го батальона территориальной обороны Украины Виталием Лашевичем на позывной "Грейдер", история которого растрогала всю страну.

О том, каким помнят Виталия и почему его жизнь внезапно оборвалась, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Алина Туришин.

22 марта Виталия Лашевича, защитника, для которого украинцы собрали полтора миллиона гривен, похоронили в Киевской области. Проститься пришли и украинцы, которые следили за судьбой бывшего военного.

Близкие родственники рассказывают, что жизнь Виталия с детства была непростой. Его отец был военным и служил в польской армии. Там получил ранение. И когда Виталию было четыре года, его отец скончался. Мать была увезена немцами во Францию. Всего в семье было десять детей. Виталий был самым молодым из них. И уже с детства они росли практически сиротами.

В 59 лет Грейдер стал на защиту Украины и прошел самые горячие точки фронта. Проститься пришли и собратья Виталия. Говорят, он любил их как своих детей, всегда заботился о них и учил.

TSN.ua познакомился с Виталием Лашевичем случайно. Наш коллега Ян встретил защитника в переходе в Киеве, где тот просил неравнодушных помочь деньгами на лекарства и хлеб. Мы записали с бывшим военным большое интервью, где он рассказал, как оказался в переходе и почему вынужден был обратиться к украинцам за помощью.

Полную версию разговора можно просмотреть по этой ссылке.

После этого события разворачивались довольно быстро. TSN.ua решил помочь Виталию. Мы создали банк, на который украинцы задонатили 1,5 миллиона гривен. Люди были в шоке, что защитника постигла такая судьба и очень хотели ему помочь. Как мы уже рассказывали, у Виталия Лашевича было больное сердце, а также опухоль в голове. Нам удалось найти врачей, готовых бесплатно поставить его на ноги. Также мы занялись урегулированием вопроса с его документами для получения выплат.

24 февраля команда TSN.ua посетила гости Виталия и его жены в домик на Киевщине, который ему приобрели собратья.

5 марта мы официально передали Виталию собранные ему средства.

19 марта жизнь Виталия Лашевича внезапно оборвалась. Причина смерти – хроническая болезнь сердца. Виталий только перенес операцию на сердце, но, к большому сожалению, оно остановилось.

Прощание с “Грейдером”. Фото: Алина Туришин, ТСН

Прощание с “Грейдером”. Фото: Алина Туришин, ТСН

Прощание с “Грейдером”. Фото: Алина Туришин, ТСН

Мы будем помнить Грейдера как светлого, смелого и справедливого человека. Он не боялся говорить. И его история должна стать примером того, чтобы государство больше никогда не отворачивалось от наших защитников. Он любил Украину и мечтал о ее победе. Вечная память Виталию Лашевичу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинцы попрощались с Грейдером, которому собрали 1,5 млн гривен. Стала известна причина смерти

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