Украинцы продолжают выносить из дома праздничные деревья: где в Киеве можно сдать елку на переработку

Украинцы продолжают выносить из дома праздничные деревья: где в Киеве можно сдать елку на переработку

Сейчас работают 15 пунктов по всему городу.

Украинцы продолжают выносить из дома праздничные деревья. Коммунальщики же призывают не выбрасывать их прямо на свалку, а приносить в специальные пункты утилизации.

Как сообщалось 29 января в сюжете ТСН.19:30, в Киеве такие будут работать до 31 января включительно.

Сейчас работают 15 пунктов по всему городу, они есть в каждом районе. Там усохшие хвойные переработают на опилки, которыми потом будут присыпать молодые деревья. Адреса и график работы пунктов можно найти на сайте Киевзеленстроя.

Вторая жизнь: где в Киеве можно сдать на переработку праздничную елку

Напомним:

Стихийные свалки новогодних елок начали появляться в Киеве: одну из таких запечатлели жители столицы. Елки лежали прямо в поле, недалеко от нового жилого массива.

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