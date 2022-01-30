Украинцы продолжают выносить из дома праздничные деревья: где в Киеве можно сдать елку на переработку

Сейчас работают 15 пунктов по всему городу.
Украинцы продолжают выносить из дома праздничные деревья. Коммунальщики же призывают не выбрасывать их прямо на свалку, а приносить в специальные пункты утилизации.
Как сообщалось 29 января в сюжете ТСН.19:30, в Киеве такие будут работать до 31 января включительно.
Сейчас работают 15 пунктов по всему городу, они есть в каждом районе. Там усохшие хвойные переработают на опилки, которыми потом будут присыпать молодые деревья. Адреса и график работы пунктов можно найти на сайте Киевзеленстроя.
Напомним:
Стихийные свалки новогодних елок начали появляться в Киеве: одну из таких запечатлели жители столицы. Елки лежали прямо в поле, недалеко от нового жилого массива.
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