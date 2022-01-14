Украинцы с избыточным весом все чаще отказываются от диет и решаются на урезание желудка

Такие операции в Украине проводят чуть ли не под грифом "секретно".
Чтобы похудеть украинцы идут на радикальный метод – бариатрическую хирургию. Однако в Украине о нем до сих пор говорят только шепотом.
ТСН.Тижню удалось попасть в операционную и разведать, кому назначают вырезание части желудка, кому отказывают и сколько такое экстремальное похудение стоит?
В Украине стремительно толстеют, об этом предупреждает Всемирная организация здравоохранения. Более половины населения имеют избыточную массу тела, еще четверть страдает ожирением. Таких людей называют "большими" и призывают полюбить себя такими, как есть. Но модный ”бодипозитив” отнюдь не лечит от физических страданий, преследующих людей с лишними килограмм ежесекундно.
37-летняя Екатерина Шиян еще недавно носила одежду размера 8XL. “Бодипозитив – это, конечно, хорошо. Однако ты не чувствуешь себя здоровой. Ты чувствуешь себя положительной… развалюхой» — делится своими переживаниями Катя.
Целый букет болезней – верный спутник ожирения. Сахарный диабет 2-го типа, повышенное давление, одышка, невозможность рожать - лишь некоторые пункты из длинного списка побочных эффектов.
Украинцы едят слишком много нездоровой пищи, утверждает диетология Наталья Самойленко. А когда с избыточным весом бороться самостоятельно становится невмоготу, идут под нож. “Бариатрия – это современный способ коррекции веса, коррекции диабета 2-го типа. Эта операция есть в протоколах лечения ожирения. Врачи направляют на такой тип хирургических операций», – говорит Наталья Самойленко Бариатрия.
Человеку вырезают часть желудка и таким образом уменьшают потребность в больших порциях за обедом. Однако, до сих пор о таких операциях, говорят, информации мизер, а то, что передают от уха к уху.
Екатерина Шиян – одна из тех, кто очень долго искал, кто бы из врачей решился на столь экстремальный хирургический эксперимент, и нашла. "Люди стесняются, боятся признаться, что пошли на такой отчаянный шаг" — признается Екатерина.
ТСН.Тижню удалось попасть в операционный блок. На наших глазах Андриан Рейти, хирург-бариатр уменьшил желудок 200 килограммовому мужчине почти в десять раз. “Таких больниц в Украине немного – можно по пальцам одной руки пересчитать. И я часто отказываю пациентам”, – во время манипуляций рассказывает хирург.
Однако действительно ли уменьшение желудка дает феноменальный результат? Мы покажем все до и после операции. И расскажем, какие риски и противопоказания существуют, а кому нужно записываться на прием к хирургу-бариатру уже завтра. Ответы – в это воскресенье только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.
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