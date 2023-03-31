Украинцы штурмуют аптеки по всей стране: объясняем, почему не нужно бежать за лекарствами (фото)

С утра в Сети публикуют десятки фото очередей в аптеках по всей Украине. Люди стоят на улицах и покупают все подряд впрок. Причина такого ажиотажа якобы продажа лекарств исключительно по рецепту с 1 апреля. Однако единственное, что изменится с завтрашнего дня – рецепт можно будет получить в электронном виде.

ТСН.ua объясняет, почему не нужно бежать за лекарствами.

Жительница Бучи Ирина вышла из аптеки с пакетом лекарств. Она отстояла очередь и скупилась на 400 гривен. Женщина говорит, взволнованная тем, что препараты будет продавать по рецепту.

"Я заказала некоторые, их даже уже нет. Вот купила себе от кашля, спирт. Прочитала, что его тоже без рецепта не будут продавать. Не знаю, правда ли. Я даже не знаю, что покупать. Кроворазжижающие еще взяла, ацитилсалициловую кислоту. Заказала препарат от аллергии", — показывает покупки Ирина.

Она соглашается, что некоторые лекарства должны отпускаться исключительно по рецепту, но не столько, добавляет женщина. Ирина жалуется, всех препаратов заранее не накупишься, чтобы не ходить к врачу.

"Во-первых, это как-то неожиданно и резко, настолько оно строго все. Во-вторых, с учетом того, что сейчас очень много врачей выехали... Нам, например, к участковому врачу нужно еще как-то попасть. Если у меня какая-то резкая сильная боль? Что мне делать, если это лекарство идет по рецепту?" – говорит женщина.

Женщина купила лекарство про запас / Фото: ТСН.ua

Фармацевты успокаивают, что пока лекарства будут продавать как раньше

Фармацевт в аптеке успокаивает людей, мол, с завтрашнего дня ничего не изменится, они и дальше будут продавать лекарства без рецептов. Во второй аптеке говорят тоже самое.

"Завтра мы еще будем без рецептов работать. С понедельника может только", – отвечает фармацевт.

По словам сотрудников аптек, с которыми пообщался ТСН.ua, небольшой ажиотаж ощущается с утра. Практически каждый клиент интересуется, что конкретно больше не продадут без рецепта. Некоторые препараты скупили во всех аптеках города. Например, "Нимесила" нигде нет.

"Всегда брала по пластинке, это конечно жесть. На всю жизнь не наберешься. Три пластинки мне мало, дайте шесть!" – говорит покупатель в еще одной аптеке.

Очередь в аптеке / Фото: ТСН.ua

Что изменится с 1 апреля

В Министерстве здравоохранения сообщили, что с апреля рецептурные препараты в аптеке можно будет получить не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Минздрав не изменял перечень лекарств, которые должны продаваться по рецепту. Рецептурными являются около 60% зарегистрированных в Украине лекарственных средств. Подчеркнем, что эта норма действовала и раньше, но не выполнялась. Дополнительные ограничения не вводились.

То есть с 1 апреля рецепт на лекарства можно будет получить в электронном виде, дистанционно. Для этого не нужно идти в больницу, как в случае с бумажным рецептом, и искать врача.

Какие лекарства являются рецептурными

антибиотики;

противосудорожные средства;

гормональные препараты (в том числе и противозачаточные);

препараты для лечения артериального давления, сердечных заболеваний;

некоторые антигельминтные препараты;

некоторые антигистаминные средства;

кроворазжижающие препараты;

антидепрессанты, нейролептики и релаксанты;

стероидные лекарственные средства;

некоторые лекарства против боли, кашля, успокаивающие.

В этой аптеке очередь небольшая / Фото: ТСН.ua

Как проверить, продают ли препарат без рецепта

Для этого достаточно проверить инструкцию лекарственного средства. Она содержит его категорию, то есть условие отпуска. Найти инструкцию нужного препарата можно в онлайн-аптеках или же на сайте Государственного реестра лекарственных средств Украины.

Для этого необходимо:

В поисковой строке ввести название лекарственного средства или действующее вещество. Открыть регистрационное удостоверение соответствующего лекарственного средства (крайняя левая колонка в таблице). В профиле лекарственного средства найти строчку "Условия отпуска". Если в инструкции указано "По рецепту", для отпуска такого лекарственного средства в аптеке требуется рецепт от врача.

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