Украинцы смогут дистанционно открывать е-больничные: как и кому это позволят

Украинцы смогут дистанционно открывать е-больничные: как и кому это позволят

В Минздраве ожидают, что это значительно разгрузит врача.

Открыть электронный больничный в Украине можно без визита к врачу, если пациент имеет проявления гриппа, ОРВИ или COVID-19.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острым респираторным заболеванием, могут открыть электронный больничный без визита к врачу", — сказал глава Минздрава.

Ляшко уточнил, что министерство разработало и издало приказ №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях", который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

"Этот приказ является продолжением наших управленческих решений, помогающих уменьшить нагрузку на врачей первичного звена, которые сегодня больше всего испытывают на себе бремя в связи с особенностью "Омикрона", который быстро распространяется", — сказал Ляшко.

Также читайте Комаровский перечислил тревожные сигналы во время COVID-19, когда нужно немедленно обратиться к врачу

Кроме того, глава Минздрава пояснил, что согласно новациям, в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или острой респираторной инфекции пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению. По результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, который является основанием для открытия электронного больничного.

Если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения.

"Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусной болезнью", — отметил Ляшко.