Украинцы смогут дистанционно открывать е-больничные: как и кому это позволят

В Минздраве ожидают, что это значительно разгрузит врача.
Открыть электронный больничный в Украине можно без визита к врачу, если пациент имеет проявления гриппа, ОРВИ или COVID-19.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Пациенты, имеющие проявления гриппа, острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, или острым респираторным заболеванием, могут открыть электронный больничный без визита к врачу", — сказал глава Минздрава.
Ляшко уточнил, что министерство разработало и издало приказ №233 "Об особенностях формирования медицинских заключений в отдельных случаях", который уже прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции.
"Этот приказ является продолжением наших управленческих решений, помогающих уменьшить нагрузку на врачей первичного звена, которые сегодня больше всего испытывают на себе бремя в связи с особенностью "Омикрона", который быстро распространяется", — сказал Ляшко.
Кроме того, глава Минздрава пояснил, что согласно новациям, в случае наличия симптомов COVID-19, гриппа или острой респираторной инфекции пациент может позвонить своему врачу и получить от него рекомендации по лечению. По результатам такой консультации врач может сформировать медицинское заключение о временной нетрудоспособности на период до 5 дней, который является основанием для открытия электронного больничного.
Если болезнь продлится дольше, пациент должен обратиться к врачу на личное освидетельствование для продления срока своей нетрудоспособности путем создания нового медицинского заключения.
"Это значительно разгрузит врача и позволит другим пациентам избежать дополнительных контактов с больными коронавирусной болезнью", — отметил Ляшко.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Как сообщалось, Минздрав сократил срок лечения COVID-19: когда можно выходить из самоизоляции.
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