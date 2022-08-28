Украинцы со всей страны развернули над Днепром 400-метровый флаг ради единства берегов

В столице сине-желтым флагом соединили правый и левый берега Днепра и для этого сшили почти полукилометровый флаг.

У трухановского острова собирается все больше людей, а Национальная филармония Украины задает этой встрече настроение. Среди участников херсонцы, дончане, запорожцы и киевляне, говорится в ТСН.

«Для нас очень символична эта акция, здесь много херсонцев, мы обратились к друзьям, временно перемещенным лицам и из Мелитополя, Мариуполя, и они тоже здесь рядом с нами, и киевляне пришли. Поэтому сегодня мы хотим соединить два берега, символически провести акцию единения. Мы хотим послать мессидж и тем людям, которые в оккупации, отчаявшиеся, имеющие мало информации, что о них никто не забыл, что рано или поздно Украина их освободит и мы вернемся к себе домой», — говорит гендиректор Херсонского академического театра им. Николая Кулиша Александр Книга.

Подобное соединение двух берегов Днепра мы традиционно проводим 22 января, в день когда 120 лет назад, во времена Освободительной борьбы, в борьбе за Независимое государство, воедино слились УНР и ЗУНР. Позже подобное мы видели в живой цепи от Львова до Киева, в начале 90-х.

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От предыдущих важных исторических объединений сегодняшняя акция отличается тем, что тогда мы только боролись за Независимость, а сегодня мы ее имеем и в который раз доказываем, что мы едины. А еще очень злые, на наших врагов, поэтому нашу соборность никогда, никому, не отдадим.

И потому искренне и смело разворачиваем свой сине-желтый флаг, где угодно в нашей Украине, и в частности в столице. Громко поя свое родное: Ще не вмерла України, ні слава, ні воля", и "Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці".

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