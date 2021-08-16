Украинцы совершили трансатлантический перелет на вертолете и претендуют на рекорд

В путешествии ребята фиксировали немало красивых пейзажей.

Более 10 тысяч километров над территорией 13 стран осуществил на вертолете перелет украинский экипаж в составе предпринимателя Максима Лунева и чемпиона Украины и Италии по автогонкам Евгения Рахмайлова. Это был первый трансатлантический перелет на вертолете украинцами, поэтому они претендуют попасть в Книгу рекордов Украины.

О своем путешествии ребята рассказали ТСН.ua и поделились фото с путешествия.

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На всю подготовку перелета понадобился месяц, а начать его удалось в начале августа из города Мирабель в канадской провинции Квебек. А все потому, что в отличие от самолетов, преодоление океана вертолетами имеет свои особенности: каждые 3-4 часа требуется дозаправка, а при возникновении внештатных ситуаций уже невозможно вернуться назад.

"Мы приобрели все необходимое оборудование, гидрокостюмы и специальную одежду, которая бы позволила нам выдержать низкие температуры в той же Гренландии, если бы вдруг что-то произошло, и проработали маршрут с диспетчерскими службами всех аэропортов о наличии топлива и возможности посадки", — рассказывает первый пилот Максим Лунев.

Чтобы вернуться в Украину был разработан маршрут над интересными и живописными локациями, и на его преодоление понадобилась почти неделя. В Исландии экипаж застал извержения вулкана Фаградалсфьядль, снял с минимального расстояния реки лавы. А в канадской Арктике облетал ледники, где не ступала человеческая нога. Всего за время путешественнику ребята побывали над Гренландией, Исландией, Фарерскими островами, Шотландией, Англией, Францией, Бельгией, Люксембургом, Германией, Швейцарией, Чехией, Польшей.

Путешественники планируют на этом не останавливаться и уже готовятся к перелетам над Африкой и Азией.

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