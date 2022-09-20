Украинцы создали феномен с усыновлением, который будут исследовать: для потенциальных родителей упрощают процедуру

В Украину постепенно возвращается усыновление в условно более безопасные регионы — там, где работают суды. Эксперты по вопросам усыновления констатируют феномен роста желающих приютить сироту во время войны, а потенциальным родителям облегчили процедуру подачи заявки на усыновление – вместо длиннющих очередей – онлайн через «Дію», говорится в ТСН.

17-летняя Карина привыкает к новой семье в Харькове. Последние годы она жила в Волчанске Харьковской области, рядом с российской границей — этот город оккупанты захватили в первые дни полномасштабного вторжения.

О Карине пока мало что известно, все ее документы остались в оккупированном городе. А психологи просят пока не расспрашивать девушку о родных родителях и о тех, кто был опекунами, чтобы еще больше не травмировать ее психику после того, что пришлось пережить. «Я боюсь с ней на эту тему говорить и советую вам не говорить, у нее травма проявилась в виде невралгии», — рассказывает нынешняя мама девочки.

В то время, когда россияне вошли в Волчанск, Карина с острым приступом астмы была в харьковской больнице, куда попали российские ракеты. «Я под капельницей была, когда все начали бегать. Зашли врачи, говорят, что сейчас в подвал – война». – вспоминает девочка.

Возвращаться из разбомбленной больницы Карине было некуда, из-за семьи, в которой она жила не было. Итак, девочку отправили в Интернат. Оттуда девочка не надеялась, что ее приютят.

В Украине могут быть усыновлены или взяты на попечение 17 тысяч детей. Из-за оккупации местонахождение более 1,5 тысячи из них пока неизвестно. В то же время более 12 тысяч сирот в Интернатах были перемещены в более безопасные регионы. Чтобы избежать злоупотреблений, в первые недели войны оформление усыновления приостановили. Но есть форма помощи таким детям – из-за временного убежища в семье. Для этого создали специальный чат бот "Дитина не сама".

«Война повлекла еще один гражданский подвиг – население с первого дня, когда активная фаза. Многие граждане изъявили желание взять ребенка в семью. Это то, чем мы будем после войны гордиться, и это тот феномен, который будем изучать», — убеждают в Нацсовете.

В чат-бот написали более 23 тысяч человек, которые готовы временно приютить у себя сирот. Из них более 5 тысяч уже прошли специальное онлайн-обучение. А 1800 уже получили статус и могут становиться опекунами.

Также читайте ЕС меняет правила голосования, чтобы Венгрия не могла выгораживать РФ и не мешала помогать Украине

«Лучше случилось потом, мы поняли, что этот ресурс можно использовать люди, которые заявляли, что хотят только на временное убежище. Оказалось, что они начали задумываться, изъявили желание стать родителями, воспитателями или об усыновлении», — рассказывает уполномоченная президента по правам ребенка.

Пока постепенно восстанавливается и процесс усыновления — стать родителями можно в регионах, где условно безопасно и работают суды. К тому же Минцифры вводит дистанционную процедуру. Вместо длиннющих очередей под кабинетами, заявку можно подать онлайн на портале «Дія».

На предварительную онлайн-консультацию по усыновлению через "Дію" зарегистрировалось уже более 600 потенциальных родителей.

Это попытка запустить. Ни в одной стране усыновление так не осуществляется, будет нелегко, много вызовов, но будем пробовать, не знаем, как скоро она придет к нам победа. Точное количество детей, потерявших родителей, нельзя точно сказать», — добавляет уполномоченная.

Так из-за чат-бота, в Интернате разыскали и Карину с прифронтовой Харьковщины. Светлана – мама троих детей, давно мечтала усыновить ребенка. Она знает, что такое осиротеть. Еще подростком отца не стало, когда еще была совсем маленькой, а мамы – за месяц до окончания школы. «Я прекрасно понимаю, что у берущих чаще детей маленьких, максимум до 9 –10 – с ними легче. Маленькие дети ничего не помнят, а взрослые боятся подросткового возраста. Мне хотелось взрослого ребенка. Таким детям тоже нужна помощь, им очень тяжело, когда ты никому не нужен. Увидели Каринку и поняли, что она нравится», — рассказывает Светлана.

"Все берут маленьких детей. Мало кто берет старших. Это неожиданно было и приятно", – говорит Каринка.

Ее поселок Волчанское только деоккупировали и новостей от предыдущей приемной семьи пока нет. Сейчас Карина ходит в школу, в 11 класс, и чтобы догнать программы, ей уже наняли репетиторов по английскому, математике и истории. Она подружилась с детьми Светланы, а родители уже стали официальными опекунами девушки. «Как дома себя чувствую. Приняли, помогают, я очень благодарна», – говорит ребенок.

По официальной статистике за время войны сиротами и без родительской опеки остался 3181 ребенок. 541 – это дети, пострадавшие от военных действий – родителей, убитых из-за обстрелов, или потерянные на оккупированных территориях. И эта статистика каждый день, с каждым обстрелом россиян, увеличивается.

Читайте также:

Выдержит падение самолета: на Южноукраинской АЭС показали защиту реакторов, куда произошел прилет

Отвергнутый враг на Луганщине стал в оборону: Белогоровку военные освободили и "разжились" трофеями и пленными

Военный пенсионер на фронте самостоятельно захватил в плен россиян, которых спутал с ВСУ