Украинцы создали одно из лучших изобретений человечества: что это такое

Роботизированная рука производится в Киеве.
Украинцы создали роботизированную руку, которая вошла в список лучших изобретений человечества. Проектировщики в начале собирались работать только на рынок США. Но после полномасштабного вторжения переориентировались на украинских ветеранов.
Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.
Что известно об уникальном изобретении украинцев
Молодые программисты, инженеры, механики создали прототип руки. В 2022 году он даже попал на обложку журнала Time и был в списке 200 лучших изобретений человечества. Прошло 2 года и это уже не прототип, а первый украинский протез в серийном производстве
Павел Грига - инженер-конструктор, говорит, когда у нас есть руки, мы не задумываемся насколько это совершенный биологический инструмент. Все идеи черпались из анатомии, но именно знания в механике позволяют воплотить их в металлах и сплавах.
Роботизированная рука производится в Киеве. За рубежом закупают разве несколько мелких деталей.
Рука состоит из 280 деталей и все до мельчайших составляющих вытачивает этот станок. За остальное отвечают инженеры - сборщики.
"Каждая рука проходит тестирование, вот, например эти пальцы имеют против тысячу циклов сжатий и разжиманий, чтобы перейти на новый этап испытаний", - говорит Ирина Маркевич.
За месяц здесь делают 15 протезов. Когда разрабатывалась роботизированная рука - изобретатели ориентировались исключительно на рынок США. Получили там сертификацию и продавали протезы за 25 тысяч долларов. Однако после начала полномасштабного вторжения большинство изделий остаются в Украине.
"Военные получают бесплатную. 7 тысяч долларов - это то, что мы с донорами финансируем, чтобы перекрыть расходы на производство самого протеза. Если наш протез подходит, мы ставим его в очередь по готовности культи, за это время мы ищем доноров, которые могут покрыть стоимость протезирования", - говорят разработчики.
Уже 7 десятков украинских военных вместо ампутированной имеют руку - "ЭсперБайоник". Роборука с искусственным интеллектом, который управляется через программу в смартфоне. Это делает пользователя независимым в быту - помогает готовить, писать, одеваться, а также выдерживает нагрузку более 30 килограммов, это позволяет и держать детей на руках, и отжиматься в спортзале. А украинские военные бионическую руку даже приспосабливают к оружию.
Чтобы получить этот протез - есть только одно требование. При травме должен остаться нужный объем мышц. Именно к ним крепятся специальные сенсоры. Датчики считывают импульс от мышц и протез движется.
С помощью смартфона можно настроить каждый палец отдельно под свои задачи.
Этот протез адаптируется под нужды военных, женщин и даже детей.
15-летний Назар проходил протезирование в США
Назару 15. Он проходил протезирование в США в реабилитационном центре для украинских военных. И семья была поражена, что протез, которой Назару поставили в Штатах - украинского производства. После травмы он мечтал, как можно быстрее вернуться к игре на скрипке.
И Назару сначала сделали простой механический протез - который держит смычок. Но для жизни такой не подходил.
Отец - военный капеллан, рассказывает, что сын с друзьями пошли на заброшенный объект. Там была открытая электроподстанция.
"Свою руку к чему-то прикоснулся и получил поражение электрическим током", - говорит военный капеллан Андрей Смольский.
После ампутации, десятка операций, заживления ожогов и шрамов подростку нужен был протез, который будет помогать, а не ограничивать. Теперь своей рукой Назар управляет сам.
Рука с искусственным интеллектом учится у своего владельца, владелец подстраивается под новую руку и выходит лучший симбиоз. В "ЭсперБайонике" все время собирают отзывы пользователей, чтобы сделать протез еще более похожим на биологическую руку. Назар, например, надеется, что в будущем развитие протезирования поможет ему стать виртуозным скрипачом.
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Напомним, шокирующие истории об убийцах украинцев и сколько Россия им за это платит.
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