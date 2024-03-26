Украинцы создали одно из лучших изобретений человечества: что это такое

Украинцы создали роботизированную руку, которая вошла в список лучших изобретений человечества. Проектировщики в начале собирались работать только на рынок США. Но после полномасштабного вторжения переориентировались на украинских ветеранов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Что известно об уникальном изобретении украинцев

Молодые программисты, инженеры, механики создали прототип руки. В 2022 году он даже попал на обложку журнала Time и был в списке 200 лучших изобретений человечества. Прошло 2 года и это уже не прототип, а первый украинский протез в серийном производстве

Павел Грига - инженер-конструктор, говорит, когда у нас есть руки, мы не задумываемся насколько это совершенный биологический инструмент. Все идеи черпались из анатомии, но именно знания в механике позволяют воплотить их в металлах и сплавах.

Роботизированная рука производится в Киеве. За рубежом закупают разве несколько мелких деталей.

Рука состоит из 280 деталей и все до мельчайших составляющих вытачивает этот станок. За остальное отвечают инженеры - сборщики.

"Каждая рука проходит тестирование, вот, например эти пальцы имеют против тысячу циклов сжатий и разжиманий, чтобы перейти на новый этап испытаний", - говорит Ирина Маркевич.

За месяц здесь делают 15 протезов. Когда разрабатывалась роботизированная рука - изобретатели ориентировались исключительно на рынок США. Получили там сертификацию и продавали протезы за 25 тысяч долларов. Однако после начала полномасштабного вторжения большинство изделий остаются в Украине.

"Военные получают бесплатную. 7 тысяч долларов - это то, что мы с донорами финансируем, чтобы перекрыть расходы на производство самого протеза. Если наш протез подходит, мы ставим его в очередь по готовности культи, за это время мы ищем доноров, которые могут покрыть стоимость протезирования", - говорят разработчики.

Тестирование роботизированной руки

Уже 7 десятков украинских военных вместо ампутированной имеют руку - "ЭсперБайоник". Роборука с искусственным интеллектом, который управляется через программу в смартфоне. Это делает пользователя независимым в быту - помогает готовить, писать, одеваться, а также выдерживает нагрузку более 30 килограммов, это позволяет и держать детей на руках, и отжиматься в спортзале. А украинские военные бионическую руку даже приспосабливают к оружию.

Чтобы получить этот протез - есть только одно требование. При травме должен остаться нужный объем мышц. Именно к ним крепятся специальные сенсоры. Датчики считывают импульс от мышц и протез движется.

С помощью смартфона можно настроить каждый палец отдельно под свои задачи.

Этот протез адаптируется под нужды военных, женщин и даже детей.

Составление роботизированной руки

15-летний Назар проходил протезирование в США

Назару 15. Он проходил протезирование в США в реабилитационном центре для украинских военных. И семья была поражена, что протез, которой Назару поставили в Штатах - украинского производства. После травмы он мечтал, как можно быстрее вернуться к игре на скрипке.

И Назару сначала сделали простой механический протез - который держит смычок. Но для жизни такой не подходил.

Отец - военный капеллан, рассказывает, что сын с друзьями пошли на заброшенный объект. Там была открытая электроподстанция.

"Свою руку к чему-то прикоснулся и получил поражение электрическим током", - говорит военный капеллан Андрей Смольский.

После ампутации, десятка операций, заживления ожогов и шрамов подростку нужен был протез, который будет помогать, а не ограничивать. Теперь своей рукой Назар управляет сам.

Составление роботизированной руки

Рука с искусственным интеллектом учится у своего владельца, владелец подстраивается под новую руку и выходит лучший симбиоз. В "ЭсперБайонике" все время собирают отзывы пользователей, чтобы сделать протез еще более похожим на биологическую руку. Назар, например, надеется, что в будущем развитие протезирования поможет ему стать виртуозным скрипачом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Роборука с искусственным интеллектом, которая еще и управляется со смартфона! Украинцы создали чудо-руку

Напомним, шокирующие истории об убийцах украинцев и сколько Россия им за это платит.

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