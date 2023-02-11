Украинцы создали прибор, который по самому взгляду человека диагностирует у него депрессию или тревогу

Его применяют для военных, часто скрывающих свое состояние. Для гражданских такая диагностика не бесплатна, плату поставили в один доллар.

Украинцы запустили стартап, помогающий диагностировать психическое состояние человека с помощью обычной веб-камеры компьютера. Технология, когда по движению глаз можно определить все хорошо с человеком, уже многократно исследована. Наши изобретатели сделали ее доступной каждому и разработали отдельные форматы тестирования – для военных и гражданских, говорится в ТСН.

У Дмитрия на нашивке написано: "Если видишь, что я бегу – не отставай". Но он обычно не бегает, а монотонно делает свою работу, потому что он сапер. После пребывания на Донбассе сейчас проходит реабилитацию в Киеве. Мужчина впервые пришел к психологу и его сначала сажают перед экраном компьютера, чтобы измерить тревожность. Его дело просто сидеть и смотреть картинки, а его глаза все выдадут. “Внимание – это база для любого психического состояния. Изменение внимания – это ключевой показатель, это окно, как мы смотрим на мир”, — говорит Сергей – нейробиолог, кандидат биологических наук, который с партнером Романом разработали стартап, позволяющий с помощью вебкамеры оперативно выяснить все ли с человеком хорошо.

Признается, метод, когда по движению глаз, концентрации взгляда можно определить психическое состояние – не новое. Они его просто усовершенствовали. “Наше ноу-хау, которое мы можем использовать обычную камеру ноутбука, вебкамеру, чтобы определять этот “этэнш вайз”. Потому что в большинстве случаев, чтобы это делать в лабораториях и с профессиональными ІТ-трекерамами”, — говорит Сергей.

Как это работает: человек на экране видит по две картинки. Они изменяются и останавливаются, если отвлечься. Одна из картинок положительна, а на другая – чье-то горе. После завершения программа демонстрирует, на что человек смотрел больше. Не развита у нее гиперпильность, когда слишком концентрировалась на негативе. Или наоборот – склонна к избеганию, когда сразу отводила взгляд от нежелательной картинки. Такие результаты не подделаешь. “Ведь наша аудитория особенная – это либо действующие военные, либо ветераны. Большинство из них не склонны признавать свои проблемы. Эта диагностика с помощью движения глаз помогает нам уточнять правильно ли мы продиагностировали”, — говорят в центре психологического здоровья.

Стартап украинцев уже используется в зоне активных боевых действий. Партнер изобретателей, а по совместительству психолог, ныне на передовой, посылает видео, как на стрессоустойчивость проверяет воинов прямо в полевых условиях.

Великая война испытания не только для воинов. Изобретатели разработали формат и для гражданских, чтобы просто дома они могли определить все ли в порядке с психикой, или стоит обратиться за помощью. Себя можно протестовать на тревожность или наличие депрессии.

Для гражданских такая диагностика не бесплатна, плату поставили в один доллар. Это, говорят изобретатели, чтобы за что дальше совершенствовать программу, потому что, к сожалению, работы впереди немало.

По последним данным ВОЗ, из-за большой войны России против Украины, которая длится почти год, от психического расстройства может страдать каждый четвертый украинец.

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