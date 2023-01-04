Украинцы сплотились ради будущего осиротевшего мальчика, у которого ракета забрала маму

Новая квартира не заменит мальчику родителей, но, по крайней мере, даст хоть маленькую уверенность в будущем.

Война забрала у него не только маму, но и счастливое детство и уверенность в будущем. ТСН уже рассказывала историю 5-летнего Гриши, оставшегося сиротой после массированного ракетного обстрела Киева 10 октября. После огласки трагедии сотни украинцев объединились и купили жилье мальчику, говорится в ТСН.

Пятилетний мальчик неуверенно переступает порог квартиры. Дедушка с бабушкой ему обещали сюрприз, но ребенок не может ничего понять, пока ему не объясняют, что квартира – это и есть его подарок.

Оправившись Гриша по хозяйски осматривает свое собственное жилье.

Маму у малыша забрала российская ракета. Оксана Леонтьева — 36-летний врач отделения трансплантации костного мозга "Охматдета" погибла 10 октября в центре Киева. Во время массированного ракетного обстрела машина вспыхнула и сгорела почти сразу. Никаких шансов на жизнь. Годом ранее умер его отец. Мальчик остался круглым сиротой, теперь о нем заботятся дедушка с бабушкой. "Он знает, что нет мамы, что мама вместе с папой, мама с папой на небе, они твои ангелы и за тобой наблюдают", – рассказывает бабушка.

В "Охматдете" Оксана Леонтьева работала 11 лет, она спасала тяжелобольных детей. А после трагической смерти Оксаны – параллельно, независимо друг от друга – волонтер Ольга Канская и сокурсники объявили сбор денег, чтобы как-то помочь ее семье. "Два дня во мне на телефон каждую минуту приходили деньги, я чувствовал себя мини-Притулой, кто 5, кто 20, кто 100 грн, кто 10 тыс, иногда 20 тыс", — рассказывает Антон Резников, который учился с Оксаной на одном курсе медуниверситета.

Говорит, когда все вместе собрали денег больше, чем рассчитывали, решили купить ребенку квартиру.

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Сейчас малыш дважды в неделю ходит к логопеду, занимается футболом и математикой, и все это между воздушными тревогами. Через возраст, говорят дедушка с бабушкой, Гриша еще не отдает себе отчета, что его мамы рядом уже не будет никогда. Хотя по его просьбе, ребенка возили на место трагедии. “Однажды был разговор, он спрашивает, что вот война закончится, Украина победу, все солдаты вернуться домой, мама вернуться. То есть понятие "навсегда" отсутствует...", — рассказывает дедушка.

Бабушка с дедушкой говорят, что внук часто играет фотографиями родителей.

Узнав о судьбе ребенка — риэлторка, искавшая для мальчика жилье и оформивший покупку нотариус — отказались от платы за услуги. Вообще все причастные к этой истории говорят, что она должна вдохновлять и других помогать друг другу.

В новой квартире малыш Гриша, несмотря на присутствие чужих людей, освоился быстро и постоянно вспоминает маму. Новая квартира не заменит мальчику родителей, но, по крайней мере, даст хоть маленькую уверенность в будущем.

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