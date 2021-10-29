Украинцы стали чаще рассказывать о буллинге и травле на рабочем месте: на какую горячую линию следует звонить

Украинцы стали чаще рассказывать о буллинге и травле на рабочем месте: на какую горячую линию следует звонить

А в соцсетях истории травли в собственной жизни публично рассказали более трехсот наших сограждан.

Украинцы стали чаще рассказывать о буллинге и травле на рабочем месте. Об этом рассказывают в общественной организации Ла Страда Украина, которая имеет горячую линию для анонимных звонков по образу человеческого достоинства. Не в последнюю очередь – говорят правозащитники – благодаря сериалу "Моя любимая Страшко", который показал на 1+1. А в соцсетях истории травли в собственной жизни публично рассказали более трехсот наших сограждан. О #красивыхсердцах людей говорилось в сюжете ТСН.19:30 28 октября.

К примеру, эта девушка — одна из сотен украинок и украинцев, публично рассказавших свои истории травли под хештегом "красивая сердцем". В детстве Настю называли поганкой и насмехались над ее любовью к пению. Уже взрослая Анастасия обещает всему миру – пела и будет петь, никогда не сдастся и ее не сломать.

В начале сериала "Моя любимая Страшко" коллеги так же свысока смотрят на новую сотрудницу. Впрочем, со временем видят в Насте прежде профессионала. В течение всего сезона в сети набирал обороты личный дневник героини ya_ne_strashko. В нем Настя Глушко делилась переживаниями и личными проблемами, близкими каждому. Рассказы украинских звезд о собственных случаях травли пересмотрели более 400 тысяч раз. А главное – почти пол тысячи человек публично рассказали о своих комплексах и истории буллинга.

Еще одна актриса сериала – Дарья Барихашвили признается – именно с ней буллингу не случалось. Чего не скажешь о других.

Неправильно и молчать об этом – говорят в организации Ла Страда Украина. Ее представительница рассказывает — когда сериал шел в эфире, им на горячую линию позвонила 22-летняя девушка, которую не взяли на работу на рецепцию отеля только из-за ее якобы избыточного веса.

Останутся ли вместе Макс и Настя? Какая судьба ждет компанию Bonvisage? Зрители увидят уже во втором сезоне "Моей любимой Страшке".

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"Моя любимая Страшка": украинцы стали чаще рассказывать о буллинге и травле на рабочем месте

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