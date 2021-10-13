Украинцы стали лучшими хип-хопперами в мире и продемонстрировали свой талант в прямом эфире

Наши танцоры победили даже несмотря на то, что в полуфинале им сняли баллы за "некультурный" жест.
Впервые в истории украинские хип-хопперы стали лучшими в мире танцорами. Обычно победу в международных соревнованиях получают команды из Канады, США и Австралии. Наши танцовщики соревнуются уже 10 лет, но таких высот еще не достигали.
Украинцы Евгений Кулаковский, Максим Оробец и Даниил Чернов поразили жюри своим выступлением на конкурсе, который из-за пандемии коронавируса проходил не в США, а онлайн, но в студии ТСН продемонстрировали свой талант вживую и даже станцевали вместе с ведущей Натальей Мосийчук.
Украинские танцовщики стали чемпионами мира по хип-хопу среди малых групп.
Несмотря на то, что соревнования проходили онлайн, судьи оценивали танцовщиков, как всегда, тщательно. Танец продолжается полторы минуты, за это время нужно было продемонстрировать свое мастерство и не допустить при этом ни одного нецензурного жеста
В полуфинале ребятам, кстати, сняли несколько баллов за того, что они взялись за штаны возле интимных частей тела. Им сказали, что это "не культурно".
Украинские чемпионы посвятили танцам большую часть своей жизни. За спиной у них - опыт и бальных, и народных танцев. Теперь они сами учат детей и не только хип-хопа. А также участвуют в танцевальных шоу.
Свою победу ребята считают большим вкладом в развитие украинской культуры. И уверяют, что начинать заниматься хип-хопом никогда не поздно.
Ведущая Наталья Мосейчук не упустила возможность не только поздравить ребят с заслуженной победой в международных соревнованиях, но и разучить вместе с ними несколько хип-хопивських движений, которыми, как заверили украинские чемпионы, они вместе зарядили положительной энергией зрителей ТСН.