Украинцы стали лучшими хип-хопперами в мире и продемонстрировали свой талант в прямом эфире

Наши танцоры победили даже несмотря на то, что в полуфинале им сняли баллы за "некультурный" жест.

Впервые в истории украинские хип-хопперы стали лучшими в мире танцорами. Обычно победу в международных соревнованиях получают команды из Канады, США и Австралии. Наши танцовщики соревнуются уже 10 лет, но таких высот еще не достигали.

Украинцы Евгений Кулаковский, Максим Оробец и Даниил Чернов поразили жюри своим выступлением на конкурсе, который из-за пандемии коронавируса проходил не в США, а онлайн, но в студии ТСН продемонстрировали свой талант вживую и даже станцевали вместе с ведущей Натальей Мосийчук.

Украинские танцовщики стали чемпионами мира по хип-хопу среди малых групп.

Несмотря на то, что соревнования проходили онлайн, судьи оценивали танцовщиков, как всегда, тщательно. Танец продолжается полторы минуты, за это время нужно было продемонстрировать свое мастерство и не допустить при этом ни одного нецензурного жеста

В полуфинале ребятам, кстати, сняли несколько баллов за того, что они взялись за штаны возле интимных частей тела. Им сказали, что это "не культурно".

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Украинские чемпионы посвятили танцам большую часть своей жизни. За спиной у них - опыт и бальных, и народных танцев. Теперь они сами учат детей и не только хип-хопа. А также участвуют в танцевальных шоу.

Свою победу ребята считают большим вкладом в развитие украинской культуры. И уверяют, что начинать заниматься хип-хопом никогда не поздно.

Ведущая Наталья Мосейчук не упустила возможность не только поздравить ребят с заслуженной победой в международных соревнованиях, но и разучить вместе с ними несколько хип-хопивських движений, которыми, как заверили украинские чемпионы, они вместе зарядили положительной энергией зрителей ТСН.

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