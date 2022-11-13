Украинцы стали первыми, кто застал таинственного художника Бэнкси за работой: что увидели свидетели

Украинцы стали первыми, кто застал легендарного британского уличного художника Бенкси за работой в Киевской области, говорится в ТСН.

Слухи о его возможном приезде распространялись несколько дней подряд. С тех пор, как в украинских городах стали массово появляться граффити в характерном для него стиле. В конце концов Бенкси и сам подтвердил свой приезд в Украину, выставив одну из своих работ в разрушенной Бородянке в соцсетях.

На стене уничтоженного тамошнего дома нарисовал стоящую на руках девочку-гимнастку, опираясь на руину. В то же время в Киевской области появились еще несколько работ, очень похожих на творения Бэнкси. Это рисунок со своеобразной аллегорией на Путина – маленький мальчик опрокидывает на спину мужчину в кимоно с черным поясом, как известно, именно этот вид спорта любит кремлевский руководитель.

А вот в Киеве детей изображены прямо на противотанковом еже. Стоит отметить, что гимнастка из Бородянки – это первая подтверждающая работа Бенкси в этом году. Британский уличный художник, предпочитающий оставаться анонимным, часто делает картинки на резонансные темы и в резонансных местах.

Но на этот раз он был не столь осторожным и нашлись свидетели, наблюдавшие за работой художника. Журналистам ТСН удалось найти людей, которые видели этого наиболее таинственного художника ХХ века. Говорят, выглядело это так, что никто не скрывался от того, чем занят, а просто среди бела дня приехал микроавтобус, из него вышло несколько человек, и принялись за дело.

Они были в спецодежде и проводили какие-то замеры, поэтому их восприняли местные как архитекторов. Но наконец один из мужчин очень быстро начал наносить красками из баллончика благодаря трафаретам рисунок гимнастки.

Свидетели рассказывают, что мужчине с виду было до 50 лет, был с бородкой, но они и подумать не могли, что наблюдают за одной из самых загадочных персон мира.

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