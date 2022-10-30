Украинцы уже могут взять кредит на жилье только под 3% годовых: как действует "єОселя"

Украинцы уже могут взять кредит на жилье только под 3% годовых в рамках программы от государства "єОселя", говорится в ТСН.

Программа "єОселя" заработала, уже доступна ипотека под три процента годовых и уже есть первый выданный кредит — это полицейская из Чернигова.

Даже в мирное время приобрести квартиру за свой счет мог только один процент из 40 миллионов украинцев, остальные — только с помощью банков. В прошлом году ипотеку выдали почти одиннадцати тысячам семей и это было вдвое больше, чем предыдущий год.

Война разрушила и планы правительства обеспечить украинцев доступным жильем и надежды риэлторов – оживить рынок недвижимости. С началом полномасштабной войны в Украине кредитов, даже под высокие проценты, банки сейчас не выдают.

Также читайте Веерные отключения света на улицах увеличили количество смертельных ДТП: пешеходы пренебрегают светоотражателями

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ ПОД 3%

Государственная программа под названием "єОселя" позволяет купить жилье в ипотеку на очень выгодных условиях. Минимальный взнос – двадцать процентов, ставка по кредиту – более чем скромная – три процента. Выплачивать их можно в течение двадцати лет, но на желаемые квадратные метры под такие условия могут претендовать пока не все.

На первом этапе и пока тестируется система – взять такой кредит смогут бюджетники – военные-контрактники, силовики, спасатели, медики, ученые и педагоги. По расчетам Минфина, денег, которые выделили на эту программу, хватит на 20 тысяч семей до конца года.

Но смогут ли ею воспользоваться? Ведь предыдущая ипотечная программа под 7% ожидаемо не оправдала, планировали раздать 5 000 кредитов – выдали чуть больше тысячи, все из-за несовершенных условий. В новой программе есть ряд улучшений. "Нельзя сказать бесплатный кредит, но он такой знаете очень комфортен для выполнения своих обязательств заемщиком", — утверждает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

Впрочем, и здесь есть свои требования – у заемщика и членов его семьи за последние пять лет не должно быть собственной недвижимости более 52-х квадратов. Кредит не дадут, если на момент возврата средств возраст перевалит за семьдесят. Есть ограничения и по доходу – он не может превышать 10 средних зарплат по региону. По данным Государственной службы статистики, по состоянию на январь больше всего получают в столице, меньше всего — на Буковине.

Также читайте В предвыборной погоне израильские политики раздают обещания Украине: на что нам надеяться

КАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ?

Попасть в программу "єОселя" очень легко и прозрачно, говорит Анжелика Иванова, директор по коммуникациям "УкрУкринжилло" — компании, которая и распоряжается государственными средствами на ипотеку. “Для того чтобы принять участие в программе — не надо никуда идти, вход в программу происходит исключительно через “Дію”, — отметила она.

Пока "єОселя" работает в тестовом режиме, а потому зайти в нее через "Дію" можно только с компьютера. Там нужно пройти алгоритм, который она предложит и самостоятельно выбрать банк, который будет выдавать ссуду. Теперь давать льготную ипотеку согласились четыре банка. "Банк будет давать деньги под конкретное жилье. После того как банк согласует вашу заявку и ответит, что может вас прокредитовать на такую-то такую-то сумму, вы ищете жилье и затем приходите в банк с документами, о которых вас банк попросит бумажными пока в том числе”, — объясняет Анжелика Иванова.

КАКОЕ ЖИЛЬЕ ПОДХОДИТ?

В столице это будет сделать непросто, утверждает Юрий Пита, президент Ассоциации специалистов по недвижимости. Искать можно, и на первичном рынке, и на вторичном, но там предложений под программу – маловато. Ведь кредит дадут под жилье, которому не больше 10 лет. По формуле 52 квадрата на заявителя плюс двадцать метров на каждого члена семьи.

Есть ограничения и по сумме – суть в том, что стоимость квадратного метра не может превышать установленную Минрегионом сумму, умноженную на коэффициент. От региона к региону цифра будет разной. Например, в Виннице – это тридцать тысяч за квадрат, а вот в Киеве – 46 тысяч. С нынешним курсом доллара найти такую в столице будет сложно.

Также читайте Психологи предупреждают, что после войны будет всплеск стрессовых расстройств не только среди военных

Найти квартиру на тех условиях будет очень не просто, в Киеве имеется в виду, цены в военный период не претерпели таких существенных изменений, с точки зрения понижения, рынок достаточно держится уверенно. Средняя стоимость такой квартиры будет составлять более 1000 долларов за квадратный метр”, – отмечает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита.

Не стоит забывать, что прежде чем подавать заявку в банк – нужно иметь первоначальный взнос. Он составляет 20% стоимости жилья.

Правительства заявляют, что главная цель программы — решить проблему нехватки доступного жилья для украинцев. Но будет ли у нее успех? Даст ли толчок для развития строительства нового жилья? Решится ли кто покупать новое жилье под угрозой обстрелов? За месяц работы программы в тестовом режиме – кредит под три процента согласовали всего для одного человека.

Читайте также:

Пострадавшие в Киевской области за собственные средства восстанавливают дома: во сколько становится

Россияне после блокировки кораблей с зерном и вовсе выходят из соглашения: мир отреагировал

После Британии ежедневник 12-летней харьковчанки "Вы не знаете, что такое война" опубликует еще 18 стран