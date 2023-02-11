Украинцы в прошлом году страдали депрессией больше всего в мире: тяжело и тем, кто в эвакуации за границей

Полмиллиарда гривен за полгода потратили украинцы на антидепрессанты. Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в прошлом году украинский народ страдал депрессией больше всего в мире. Души разорваны одинаково и у тех, кто остался в Украине, и у тех, кто был вынужден уехать за границу — это постоянные чувства тревоги, вины, стыда и грусть за домом, говорится в ТСН.

Анна Гринь – известная в Днепре фотограф, но уже три месяца как вместе с семьей она вынужденно уехала из Украины. Живут на ферме в Великобритании, и там она еще ни разу не брала в руки фотоаппарат. «Вроде и улыбаешься. У нас здесь природа, свинки, куры, коровы – 500 штук, но потом приходишь домой и снова впадаешь в это какое-то ощущение отложенной жизни, жизни на паузе. Как будто тебя уже и перестает это радовать», — говорит женщина.

Они не хотели уезжать, но пришлось спасать младшего -7-летнего сына. “Из-за войны, летом, у него начались истерические приступы. Он начинал плакать, когда слышал сирену”, – рассказывает Анна.

Уже за границей приступы прекратились, дети пошли в школу, но психологически всем им стало труднее. “Оно кажется, что это чувство вины, а на самом деле бывает такое, что ты чувствуешь, что это может и не вина, а больше похоже на стыд. Тебе стыдно, что у тебя все хорошо, а у кого-то плохо. Вина за то, что ты в такое сложное время покинул Украину”, — убеждает женщина.

Проблемы, с которыми сталкиваются украинские беженцы – в основном одинаковые. С чем-то помогают волонтеры. “Когда они приезжают за границу, в большинстве своем становятся изолированными, они остаются одни, они не знают, куда приточить, или привязать их детей. Они не знают языка. Наибольшие основные потребности – за что мне жить, питаться, жилье, медицина”, – говорит председатель правления ОО Сергей Семенюк.

Выдерживать это психологически помогают специалисты. Психологи сейчас имеют беспрецедентный запрос на помощь украинских беженцев. Они впадают в тревогу, когда думают о будущем или чувствуют бессилие и печаль, когда вспоминают прошлое. “Как будто с одной стороны во внешнем мире, им не падают на головы ракеты, у них есть свет, у них есть тепло, но при этом они вырваны из своей привычной среды. Самое первое последствие – это эмоциональное выгорание мамы”, — убеждает психолог.

Загонять себя в такое состояние нельзя. Прежде всего психологи советуют занимать чем-то свои руки, чтобы дать отдохнуть голове. "Когда ты начинаешь чем-то заниматься и понимаешь, что ты не просто сидишь, а помогаешь своей стране", — говорит Александра, которая с дочерью, мамой и бабушкой временно живет в Швейцарии.

Сейчас девушка на неделю приехала в Киев и больше всего ей хотелось бы здесь остаться. “В соцсетях осуждают за то, что ты живешь жизнь, а ты действительно сидишь там такой и думаешь: “Блин, мне так плохо. Я так хочу вернуться. Я так хочу быть дома”, – рассказывает Саша.

Ее внутренние переживания омрачили все существовавшие до этого страхи — боязнь летать или страх остаться без работы — теперь ее не пугают. “У меня близкий человек был в тот момент в Мариуполе, на “Азовстале”. Я думала, что по сравнению с тем, что сейчас он проживает, все мои страхи сейчас вообще не имеют никакого значения. Единственное, что мне было страшно, приземлиться и узнать, что с ним что-нибудь произошло”, — рассказывает женщина.

Один за другим она организовывала митинги в поддержку защитников Мариуполя в Европе. Это, убеждена, помогло не только им, но и ей самой выкарабкаться из своего депрессивного состояния. Единственное, чего пока она так и не смогла побороть – жизнь в ожидании. Каждый день она живет в ожидании, когда же, наконец, можно будет навсегда, а не на неделю, вернуться домой.

Синдром беженца и вина уцелевшего: украинцев "накрывает" депрессия

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