Украинцы в Сети массово жалуются, что не могут повторно въехать в Польшу: что произошло

Украинцы в Сети массово жалуются, что не могут повторно въехать в Польшу: что произошло

Все больше украинских граждан, нашедших убежище в Польше из-за циничного нападения РФ, решают вернуться в родную страну. За сутки 24 мая в Украину из Польши вернулась 31 тысяча человек. В Сети, тем временем, активно обсуждают информацию от польских пограничников, что якобы во время повторного пересечения украинско-польской границы по биометрическому паспорту в проезде откажут, если использованы все 90 дней пребывания на территории Польши и в целом ЕС.

После 24 февраля 2022 года, когда мирная и независимая страна подверглась полномасштабному нападению страны-агрессора во главе с диктатором Владимиром Путиным, миллионы людей спешно покинули свои дома и ехали куда глаза глядят, в поисках более безопасного места.

Многие нашли свою относительную безопасность в соседней Польше, которая одной из первых протянула руку помощи. Страна не только открыла свою границу для украинских вынужденных мигрантов, но и приняла спецзакон с рядом привилегий для наших граждан.

Впрочем, прошло 90 дней, у которых есть все граждане Украины с биометрическим паспортом, и пользователи в Сети начали жаловаться на то, что во время повторного пересечения границы якобы возникают сложности, а обещанная льгота – на деле не работает.

Как украинцам после 90 дней пребывания пересекать границу, что говорят пограничники Польши и юристы, разбирался ТСН.ua.

Что произошло

С начала широкомасштабного военного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, убегая от боевых действий, границу с Польшей пересекло не менее 3,5 млн человек. Безусловно, часть людей проезжали транзитом, но множество граждан Украины выехали в Польшу или решили остаться там. По последним данным, 25 мая в стране зарегистрировано 26,6 тыс. человек, от 24 февраля – 1,584 млн. человек.

Для поддержки украинцам в это трудное время 12 марта в Польше было подписано спецуставу о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом на территории государства.

Спецустава предусматривает материальную помощь гражданам Украины, которые легально пересекли границу после 24 февраля 2022 года, предоставление медицинских услуг, доступ к работе, бесплатный общественный транспорт, доступ украинских детей к польским школам и садам и самое главное – возможность законного пребывания на территории соседней страны в течение 18 месяцев, то есть до 24 августа 2023 года.

Наиболее интересным является положение о легальном пребывании и пересечении границы (art.11ust.1 Uprawnienie, o którym mowa w art.2.ust.1 jest niezależne od innych uprawnień к wjazdu и посещение территорий Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisó ). Спецустава гарантирует мигрантам право повторного въезда с сохранением всех льгот, если гражданин вернется в Польшу в течение 30 дней.

В частности, статья 11 абзаца 2 указанного Закона гласит: Выезд гражданина Украины с территории Республики Польша на срок свыше 1 месяца лишает его 18-месячного срока пребывания, предусмотренного специальным законом. Если гражданин Украины находится более месяца, он теряет свое законное пребывание в Польше, право на медицинскую помощь, льготы и социальную помощь.

Проще говоря, согласно спецуставе граждане могут свободно поехать, к примеру, в Украину, на срок до 1 месяца, и вернуться в Польшу с сохранением всех льгот. Если срок этого периода, теряют все льготы, в частности, с 18-месячным пребыванием в Польше.

На что жалуются украинцы

В последние дни у всех украинцев, выехавших в Польшу после 24 февраля, начали заканчиваться 90 дней и все начали интересоваться дальнейшей возможностью въезда/выезда, особенно если в Украине остались родные или не завершенные дела.

Здесь должна пригодиться предоставленная Польшей возможность поехать, например, на 7-10 дней домой и вернуться.

Но, как сообщают сами украинцы со ссылкой на объяснения пограничников Польши, к которым они обращались, якобы право поехать и вернуться в Польшу с сохранением льгот действовало только в первые 90 дней безвиза. После того, как официальная биометрия закончилась, в случае выезда из Польши даже на срок до 30 дней, мол, все льготы автоматически отменяются и попасть в страну можно только после «коридора» в 90 дней или после открытия визы.

Вот что пишут украинцы в Сети:

"Я звонила и писала во все эти инстанции, мне кругом ответили, если прошло 90 дней и я уеду из Польши, то обратно только на основании визы, просто так не пустят, если прошло 90 дней";

"Плюс, сейчас ситуация выглядит так, что заехать обратно в Польшу, когда уже иссякли 90 дней безвиза, нельзя";

"Из последнего ответа от стража я поняла, что 30 дней, то касается только льгот, и пограничников это не интересует, то другой орган, который то контролирует, их интересует или не находились ли вы на территории шенгена более 90 дней, если это время вы выбрали, то в Польшу вас уже не пустят";

"Получил ответ от страж граничного, согласно которому право быта на 18 месяцев не дает права путешествий в другие страны в срок свыше 90 дней. Если количество дней безвиза использовано, нужно ждать 90 дней до следующего въезда".

"Процесс выезда и сохранения льгот прописан в спецзаконе. А вот процесс въезда — не прописан... Поэтому вопрос въезда остается открытым и пропустят ли Вас обратно в Польшу, если Ваши дни безвиза исчерпаны — по усмотрению пограничника..." .

Что говорят в пресс-службе пограничников Польши

Несколько дней назад наши читатели, вынужденные сейчас жить в Польше, обращались за разъяснением к пограничникам Польши и вот какой ответ они получили:

«Справка о временной защите не является видом на жительство и не заменяет визу. Временная защита гарантирует беженцам законное пребывание в течение 1 года (статья 4 (1) Директивы 2001/55 и статья 106 (2) Закона о предоставлении защиты иностранцам на территории Республики Польша – далее – uuco). ).

Также зарегистрированный номер PESEL дает право находиться в Польше в течение 18 месяцев, однако он не заменяет визу или карту проживания или биометрические данные. Это не позволяет ездить в другие страны, поскольку биометрические данные уже исчерпаны.

Если кто-то исчерпал все биометрические данные в Польше в течение 90 дней, он должен подождать 90 дней за пределами Шенгена, чтобы снова въехать в Польшу на основе биометрических данных в безвизовом режиме или получить национальную визу типа D».

На уточняющий вопрос читательницы, которая поделилась с нами ответом, может ли она поехать в Украину на несколько дней и вернуться в Польшу без открытия визы или "коридора" в 90 дней, ей ответили:

«Чтобы не потерять льготы, вы не можете поехать более чем на 30 дней. Повторный въезд в Польшу только тогда, когда в Польше не исчерпан лимит биометрических данных в 90 дней».

То есть, польская пограничная служба до 24 мая официально отвечала гражданам, что заехать в Польшу повторно они смогут на условиях Шенгена, которые, несмотря на спецуставу, остаются неизменными.

Однако уже 26 мая Якуб Дудзяк, пресс-секретарь Офиса по делам иностранцев в комментарии Ukrayina.pl сообщил:

"Подтверждаю, что легальное пребывание в Польше в течение 18 месяцев с 24 февраля 2022 касается тех лиц, которые заявили о намерении остаться в нашей стране. Выезд гражданина Украины с территории Польши на срок свыше 1 месяца лишает его этого права".

А поручитель Пограничной Службы, руководитель пресс-группы Главного командующего пограничной службой (Straż graniczna) Анна Михальская на уточняющий вопрос, 30 дней – это касается одноразовой поездки или это общая совокупность дней, которые человек может провести в Украине в течение 18 месяцев, ответила:

"Речь идет именно об одноразовой поездке на срок свыше 1 месяца".

Въехавшие по обычному (не биометрическому) загранпаспорту или внутреннему паспорту гражданина Украины после 24 февраля и оформив PESEL.ukr, каждый раз во время пограничного контроля на въезд в Польшу будут выясняться обстоятельства по применению оснований для разрешения в за особой процедурой. Решение о получении разрешения на въезд принимается в индивидуальном порядке, пояснила Михальская.

В свою очередь, сегодня, 26 мая, редакция ТСН.ua обратилась за комментарием в польскую пограничную службу и в посольство Украины в Варшаве. Однако на момент публикации материала ответа еще не последовало.

Позиция Евросоюза

Официально в ЕС 17 мая заявили, что продолжают принимать украинских беженцев. По состоянию на 17 мая 2022 года уже около 5,6 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома и бежать от российской войны в страны ЕС.

"По соответствующей Директиве ЕС все украинцы, бегущие в ЕС от войны, имеют право на временную защиту по меньшей мере на год. То есть, до 24 февраля 2023 года. Равно ли это разрешение на временное проживание? Да. Однако важно отметить, что соответствующая Директива устанавливает четкие временные рамки действия соответствующего разрешения: до 24 февраля 2023 с возможностью продления еще на два года", — сказано в сообщении.

Вместе с тем, каждая страна-член имеет право устанавливать дополнительные правила.

"Польша определила свой срок легального пребывания украинцев — 18 месяцев. То есть в течение этого срока вы в любое время можете въехать в Польшу. После этого в течение 60 дней, если точно решили оставаться в Польше, вы должны зарегистрироваться в миграционных органах. Если вам нужно поехать в Украину и вернуться назад, сделать это можно. Однако об этой поездке вам нужно будет заранее предупредить соответствующие миграционные органы места вашего пребывания. Особенно если вы получаете временную денежную помощь от государства", — сообщили в ЕС.

Кроме того, в Директиве ЕС говорится: "После того, как Вы въедете в страну, которая входит в Шенгенскую зону, Вы можете переехать, как правило, без пограничного контроля в другие страны, входящие в Шенгенскую зону. Однако, Вы можете передвигаться между странами до 90 дней в течение 180 дней".

Какая ситуация на границе после 24 мая

В то же время, мы пообщались с несколькими украинцами, которые непосредственно в пунктах пропуска 25 мая уточняли у пограничников эту ситуацию. По их словам, повторный въезд в Польшу возможен даже после окончания безвиза на основе спецуставы.

«Была на пункте пропуска Медика-Шегини и специально спрашивала польского пограничника: выезд из Польши не больше 30 дней за одну поездку. При окончании биометрии пускают. Сказал, пока указания не пускать нет», – рассказала нам Татьяна.

Вот что пишут в Сети украинцы, которые уже были на пунктах пропуска и общались с пограничниками:

"Въезжала сегодня ночью (26 мая. – ред.) по обычному загранпаспорту, сестра по биометрии даже никто ничего не говорил".

"Сегодня (25 мая. — ред.) пересекали границу по украинскому паспорту и свидетельству о рождении, обратно в Польшу только с загранпаспортами сказали пограничники".

"Только что (25 мая.- Ред.) на границе спрашивала польских пограничников — выезжать в Украину можно не больше 30 дней за один раз".

"А мне сказали из границы, что нельзя только тем, у кого оформлены 500+. Другим можно уехать и заехать до 30 дней. Так сказал пограничник на таможне, на весь автобус".

"А мне сказали из границы, что нельзя только тем, у кого оформлены 500+. Другим можно уехать и заехать до 30 дней. Так сказал пограничник на таможне, на весь автобус". "Несколько дней назад пересекала границу, уточняла этот вопрос. Польская сторона подтверждает тот факт, что после 90 дней из Украины в Польшу нельзя заехать. Выехать можно будет через следующие 90 дней или рабочая виза. Украинская сторона говорит, что все без проблем – пускают ".

"Сегодня (25 мая. — Ред.) ездила к предельным стражам. Сказали, что будут пускать, потому что после 90 дней действует спецустава. Их вчера собирали и так теперь говорят".

Разъяснение специалистов

Юрист Василий Ильницкий объясняет, что повторный въезд в Польшу для украинцев вполне легален, но с действующим заграничным биометрическим паспортом. Если едете с детьми – у них они тоже должны быть.

По словам юриста, согласно этому спецуставе, у украинцев, у которых заграничный биометрический паспорт не просроченный, но вместе с тем исчерпаны все 90 дней безвиза, – пропустят на границе.

Также мы обратились за комментарием к юристу Аннете Садовской, которая неоднократно подчеркнула, что действует спецустава, которая позволяет украинцам, легально находящимся в Польше, с необходимыми документами пересекать повторно границу без ожидания 90 дней за пределами Шенгена.

"Действует спецустава и не нужно сидеть (дома. — Ред.) 90 дней. Вы заехали во время войны. Поэтому, не переживайте, езжайте спокойно и спокойно вас пропустят назад. Даже выезжавшие девушки написали, что действует спецустава", — подчеркнула она.

Аналогичное объяснение дают в польских консулатах. Тамошние специалисты трактуют так, что граждане Украины, легально въехавшие на территорию Польши после 24 февраля 2022 года, получили в Польше PESEL с пометкой UKR (аналог украинского идентификационного кода, но именно он и дает, в частности, право на постоянное проживание или вид на постоянное проживание, разрешение на проживание долгосрочного резидента Европейского Союза, статус беженца, дополнительную защиту или убежище) могут покидать территорию Польши и возвращаться, но не превышать лимит в 30 дней.

Следует отметить, что в случае если граждане Украины оформили в Польше финпомощь по программе "500+" и другие, то выплаты будут отменены, если лицо отсутствует на территории страны более 1 месяца.

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Как сообщалось, в Польше "взялись" за украинцев, получающих соцвыплаты, сотни людей уже потеряли их.

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