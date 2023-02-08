Украинцы в Турции уверяют, что землетрясение было страшнее начала войны: здесь ВСУ не защитит

Число погибших в результате землетрясения в Турции и Сирии превысило 11200. По оценкам Всемирной организации здравоохранения финальное количество жертв может достичь двадцати тысяч — именно так было в 1999, когда регион всколыхнуло столь же мощное землетрясение. Спасатели работают круглосуточно, не покладая рук. Их не хватает – несмотря на попытки всего мира помочь. Накануне не подтвердилась информация о гибели двух украинцев в городе Хатай, по проверенным данным, удалось спасти из-под завалов, говорится в ТСН.

Прославляя высшие силы из-под сирийских и турецких завалов, достают живых людей. Эпицентр землетрясения – Кахраманмараш – сверху напоминает зону боевых действий.

Украинка Арзы Мамбетова говорит, что пережить землетрясение в Газиантепе ей было страшнее, чем начало полномасштабной российской агрессии в Киеве. "У нас я понимала, что ВСУ защитят, а здесь никто никого не защитит. Выбежали, страшно, очень страшно”, – рассказывает она.

Также читайте Не тянуть одновременно две школы: в Минобразования предлагают украинским ученикам за границей варианты обучения

Одно из самых страшных в истории Турции землетрясений развалило историческую крепость, стоявшую еще со времен Римской империи. Спасатели работают там круглосуточно, несмотря на то, что регион продолжает трясти афтершоками — до сих пор.

87 украинских спасателей – среди тех, кто со всего мира срочно отправился на помощь в пострадавшие районы. Правда, им для того, чтобы вылететь в Турцию, нужно было еще доехать до границы с Румынией. Разбирать завалы бок о бок с другими они будут дней десять. С каждым днем вероятность найти там живых людей – уменьшается.

Президент Турции Эрдоган в эпицентре обнимается с людьми, обещает всем, кто остался без жилья, компенсации и новое жилье. Для него землетрясение – еще и политическая катастрофа, ведь 14 мая президентские выборы. Отменять их или переносить он не собирается. Следовательно, эта гонка станет для него едва ли не самой сложной за 20 лет пребывания у власти. Оппозиция обвиняет именно его в неготовности различных систем страны к такой катастрофе.

Несмотря на то, что Турция находится в сеймсмоопасной зоне, и это не первая трагедия такого масштаба, на камеры Эрдоган подтверждает, что проблемы были, но убеждает, что их решили. “Все государственные учреждения сейчас работают. В первый день у нас были определенные проблемы, но уже на второй день и сегодня – ситуация полностью контролируемая”, — уверяет он.

В то же время эксперты из разных стран мира предупреждают, что в опасной зоне находится и один из крупнейших городов Турции, Стамбул. Погибнуть там могут тысячи, потерять жилье в миллионы. С вероятностью 65% мощное землетрясение с магнитудой выше 7 баллов прогнозируют в ближайшие 7 лет. Стамбул расположен на стыке Анатолийской и Евразийской тектонических плит и нынешнее землетрясение – лишь приблизило возможную будущую катастрофу. Власти же не выполняют планов по безопасной застройке города и в последние годы многоэтажки в Стамбуле растут, как грибы после дождя.

Читайте также:

Родные легендарного львовского экскурсовода рассказали о причинах его внезапной смерти

Россия использует закупленные микрочипы для стиральных машин и молокоотсосов для создания беспилотников: санкции бессильны

Учителя отрицают отставание в обучении украинских школьников на целый год, но советуют, как подтянуть программу