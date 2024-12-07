Украинцы, видящие Россию из окна, рассказали о тайном замысле оккупантов

Враг не только рассматривал Сумское направление как свою очередную цель (о наличии такого намерения рассказал главком ВСУ Александр Сырский).



Путинская армия в эти дни пытается уничтожать приграничные украинские села, атакуя их уже кассетными снарядами и преследуя местных жителей FPV-дронами — один из таких примеров в комментарии для ТСН.ua привела глава приграничной Миропольской общины на Сумщине Елена Шаркова.



"За последние сутки оккупанты обстреляли западную околицу Мирополья. Враг совершил обстрел кассетными снарядами. Было около 90 прилетов по окраине села. Есть раненый человек, летают вражеские FPV-дроны. По нашей общине оккупанты совершают 1-2 артиллерийских обстрелов в неделю, но FPV-дронами нам просто уничтожают село. Если раньше они искали какие-то подозрительные цели, то сейчас атакуют гражданские дома, автомобили и просто людей", — рассказала нам Елена Шаркова.



Жители приграничья Черниговской области, фактически видящие границу из окна, рассказали нам, что слышат взрывы практически ежедневно.



"Насколько слышно, работают вражеские минометы. В общине есть села, где по состоянию на сейчас из-за обстрелов большинство населения выехало, а осталось от 4 до 30 жителей. Есть села, в которых часть домов сгорела еще летом", — рассказал ТСН.ua житель приграничной Семеновской общины.



К этому он добавляет, что весной, как и другие жители приграничья, планирует вернуться домой, надеясь на то, что ситуация позволит это сделать.



По мнению опрошенных ТСН.ua жителей приграничья Черниговщины и Сумщины, враг терроризирует население с единственной целью.



"Обстреливает для того, чтобы ВСУ распыляли свои усилия, обстреливает, чтобы не дать Украине направлять дополнительные силы на более угрожающие направления на востоке и юге страны", — предполагают жители пограничной зоны и делают вывод, что их территории будут под особым прицелом до тех пор, пока будет продолжаться война.

Ранее сообщалось о том, как Курская операция изменила ситуацию в Сумской области.

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