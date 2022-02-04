Украинцы все чаще узнают, что их декларации с семейными врачами аннулированы: как поступить

Украинцы все чаще узнают, что их декларации с семейными врачами аннулированы: как поступить

В Украине слишком много стоматологов, а семейными врачами быть не так престижно.

Почему единственное успешное звено медицинской реформы дало сбой, когда пациенты неделями не могут попасть на прием к терапевту, а врачи не успевают отвечать на звонки и сообщения больных.

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Если "Дельта" переполняла тяжелыми пациентами стационары и реанимации, то новый штамм коронавируса — "Омикрон" — стал экзаменом для семейных врачей. И – пациентов. Он более заразен, но проходит легче. Поэтому большинство украинцев обращаются за помощью именно к терапевтам, семейным врачам и педиатрам. И вдруг выясняют, что их врача нет, а декларация аннулирована. “Медики увольняются, не выдерживают. Мы очень от этого страдаем, потому что у них было много подписано пациентов. И они все обращаются, а мы их не можем подписать, поэтому оказываем им экстренную помощь”, — рассказала Ольга Остапенко, директор Центра первичной медико-санитарной помощи Печерского района г. Киева.

Медики не выдерживают цунами из пациентов, которые круглосуточно звонят с жалобами на температуру, кашель или боль в горле. А – еще стоит очередь за больничными. “Они работают по 12 часов каждый день – и на приеме, и потом уже дома на телефонной связи. По закону врач может принимать 5 часов. За час – 3 пациента. В доковидный период было 15-20 пациентов в день, а сегодня принимают по 35-40 пациентов” – продолжила Ольга Остапенко.

В начале медицинская реформа планировалась, как профилактическая, но ставшая – конвейером для приема больных коронавирусом и другие сезонные заболевания. Несколько " ковидных волн" показали, как не хватает Украине профессиональных семейных врачей, принявших удар на себя.

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В Минздраве об этом знают и собираются немного разгрузить врачей первого звена. “У нас медицинских работников много, но есть диспропорция в распределении. К большому сожалению, профессия семейного врача не так престижна, как нам хотелось бы. У нас более престижно работать в стационаре, акушер-гинекологом. Есть территории, где стоматологов больше, чем семейных врачей”, — заявила заместитель Министра здравоохранения Ирина Микичак.

Так что делать тем, кто о потере врача узнал, прямо у кабинета? Действительно ли семейные врачи закончились? И какие нововведения 2022 упростят жизнь и медикам, и их пациентам? Рецепт на спасение смотрите уже в это воскресенье в 19:30. Только в программе ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

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