Украинцы за 10 тысяч долларов купили дом для семьи из Донетчины: они заботятся о сотне животных

Украинцы собрали десять тысяч долларов и купили дом для семьи зоозащитников Натальи и Сергея Тимошенко. Они уже дважды переселенцы, которые были вынуждены бежать от войны. У супругов есть приют и сегодня они заботятся о сотни животных.

Женщина в комментарии ТСН.ua рассказала, не верила, что им помогут чужие люди и называет это чудом.

До 2014 года семья жила в Донецке и организовала приют для животных прямо у себя дома. Однако из-за российского вторжения и оккупации Тимошенки были вынуждены переехать на территорию, подконтрольную Украине. Поселились в селе Журавка Покровского района, недалеко от Авдеевки. Наталья с мужем забрали своих четырехлапых и обустроили здесь новый приют.

Приют Тимошенко/Фото предоставила Наталья Тимошенко

Однако в 2024 году из-за полномасштабного вторжения России супруги были вынуждены в отчаянии искать, куда снова бежать.

“Здесь каждый день – ужас. Сегодня ночью рядом прилетело, так мы с мужем сидели в бункере вместе с котами. Ужасно. Здесь каждый день страшно, только последние три ночи было спокойно, даже тревожно. Мне 63 года, мужу – 54, однако у него сложный диабет и гниют ноги”, – рассказывала зоозащитница ТСН.ua.

Приют Тимошенко/Фото предоставила Наталья Тимошенко

Тогда она нашла дом, куда можно переехать и перевезти животных. В новом доме должно быть много места, где можно разместить кошек и собак – ведь они всегда жили в помещении.

Дом в Винницкой области стоил 370 тысяч гривен. Впрочем, супруги не имели таких средств. Тогда Наталья обратилась за помощью и попросила всех небезразличных задонатить любую сумму. Так украинцы через несколько дней собрали им на новый дом.

Приют Тимошенко/Фото предоставила Наталья Тимошенко

Наталья говорит, что до последнего не верила, что они смогут переехать.

"Нет, не верила до последнего. Вообще была в таком отчаянии. Ну не верила, нет. Я не думала… Уже хоронили себя там, на Донбассе. Думали все, там мы останемся. Это какое чудо – так быстро собрали деньги и все же купили дом”, – рассказала ТСН.ua Наталья Тимошенко.

Приют Тимошенко/Фото предоставила Наталья Тимошенко

Зоозащитница говорит, времени выбирать жилье не было. Выбирали так, чтобы удобно было животным, и чтобы они не мешали соседям. Ведь когда лают десятки собак – шум нешуточный.

“У нас нет машины, поэтому нужно было, чтобы где-то базар был рядом. Мы здесь на краю улицы, соседей нет, они далековато. Через два месяца год будет, как мы здесь живем. Собаки первые месяцы выли, постоянно лаяли. Старые наши животные, еще донецкие, очень тяжело переживали все это. Некоторые ушли от нас, к сожалению. Не выдержали, что им изменили уже дважды жизнь, и здесь не в лучшую сторону”, – рассказала Наталья.

В новом доме, говорит, предстоит еще много работы. Он холодный – построен из глины и обнесен кирпичом. Окна старые и не открываются для проветривания. А собакам нужно построить еще один вольер – сейчас в каждом по 40 животных, поэтому места четырехлапым мало.

Приют Тимошенко/Фото предоставила Наталья Тимошенко

“Очень мало сейчас помогают. Я каждый четверг пишу посты в фейсбуке. Мы собираем только на еду, песок для туалета кошкам, понемногу делаем ремонт. Уже сделали очень хорошую, теплую комнату для кошек. Два вольера хороших сделали. И пока все. Сколько я не пыталась собрать денег, я не могу”, – рассказывает зоозащитница.

Приюту можно помочь финансово, а также сухим кошачьим кормом, крупами и мясом для собак. Также супруги ищут желающих помочь руками – обустроить вольер для собак, а также электрика, чтобы починить проводку в доме.

Приют Тимошенко/Фото предоставила Наталья Тимошенко

Приют Тимошенко/Фото предоставила Наталья Тимошенко

“У нас здесь есть маленький домик – баня была или что-то такое. Мы им не пользуемся. Ну вот из него сделать дом и вольер пристроить. У нас и материалы на это есть. Только вот рук не хватает. Мы ведь втроем живем. Муж, я и помощник Игорь. Все-таки уже в почтенном возрасте. Игорь – с инвалидностью, муж тоже”, – говорит Наталья.

Реквизиты для помощи:

4149 6293 4399 9090

5167 8032 4777 0857 – Ощадбанк

5375 4114 2206 7897 – Монобанк

Наталья просит небезразличных помочь.

"В пенсии социальной мне отказали, потому что дом купили. Муж инвалид второй группы, он получает. На животных просим в Facebook, на себя идет только то, что мне мои родственники немного помогают. Но денег всегда не хватает, живем часто в долг. Еще муж теперь должен вернуть 24 тысячи, которые он получал с момента покупки дома. Это для нас просто ужас. Договорились, будем частями отдавать", – говорит Наталья.

Семья должна вернуть помощь, потому что купила дом/Фото предоставила Наталья Тимошенко

Семья должна вернуть помощь, потому что купила дом/Фото предоставила Наталья Тимошенко

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