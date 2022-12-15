Украинцы заказывают частные бомбоубежища: защитят ли они от обстрелов и насколько комфортны

Из-за многочисленных ракетных атак россиян украинцы начали еще больше беспокоиться о собственной безопасности и все чаще заказывают себе частные бомбоубежища. На рынке существует несколько десятков строительных компаний, которые готовы построить вам подземное укрытие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.15:00.

Киевлянка Карина Пустовалова занимается домашними делами, ее четырехлетняя дочь Ада смотрит мультфильм. Вдруг раздается сигнал воздушной тревоги. Карина быстро одевает дочь. Берет для нее игрушку и книгу для себя. Через мгновение обе уже в подвале, который служит жильцам этого многоквартирного дома в центре столицы убежищем.

Эти действия у них отработаны до автоматизма, рассказывает Карина. В подвале они прячутся с 24 февраля, когда там были стеллажи с архивными документами ЖРЭПа. Все это убрали. Выстроили кровати, принесли одеяла, детские игрушки, свечи, сделали запас технической и питьевой воды. Но этот подвал совсем не отвечает требованиям бомбоубежища, жалуется Карина.

"Строить новые хранилища необходимо. А также необходимо еще доделать старые хранилища для того, чтобы вентиляции не были залиты цементом, был второй выход, а не в магазин", – рассказала Пустовалова.

Жителям столичных новостроек повезло больше. В качестве бомбоубежища они могут использовать подземный паркинг. Например, этот в многоэтажке в одном из столичных ЖК и до войны отвечал всем требованиям и стандартам защитных сооружений, рассказал главный инженер компании-застройщика Игорь Роман.

"У нас есть тепловентеляторы, которые на случай низкой температуры могут быть включены и довольно быстро здесь обеспечат более комфортные условия. У нас есть приточно-вытяжная вентиляция. Он оборудован санитарно-техническими узлами. Здесь есть отдельные 6 выходов. Он полностью углублен и несколько сот человек могут здесь находиться в полной безопасности", – рассказал инженер.

С начала полномасштабного вторжения россиян все больше украинцев стали отдавать предпочтение частным бомбоубежищам. Построить такое можно прямо во дворе собственного дома, школы, офиса или усадьбы.

На первый взгляд может показаться, что это обычная однокомнатная квартира в многоквартирном доме, но это современное бомбоубежище.

"Полноценный санузел с душевой, мини-кухня, спальные места двухъярусные, зона для хранения провизии. Водопровод, канализация, электроснабжение, слаботочные сети, Интернет, кондиционирование и вентиляция. И дополнительный эвакуационный выход", – рассказал руководитель проектного отдела строительной компании Рустам Мамедов.

Это бомбоубежище под землей, прямо во дворе частного дома в Киевской области строят для обычной семьи. Оно имеет площадь 45 кв. м и может вместить до 8 человек. Полностью защищено от грунтовых и дождевых вод. С комфортом для себя в нем можно находиться несколько дней. Построить такое стоит от 600 тыс. грн до одного миллиона. Строительство занимает примерно месяц. И должно защитить от обстрелов вражеской артиллерии и обломков ракет.

"Делается железобетонная монолитная основа и после чего уже приступаем к возведению стен. Из монолитного железобетона после производится перекрытие, так же из монолитного железобетона толщиной более 400 мм", – рассказал представитель строительной компании Алексей Коренев.

Максимальный спрос на строительство таких укрытий был в апреле. Особенно в Киевской и Харьковской областях, рассказывают эксперты. Они уверены – заинтересованность украинцев частным хранилищами будет сохраняться и после войны. Тем временем в Киеве закончилась воздушная тревога, и Ада с мамой возвращаются в квартиру.

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