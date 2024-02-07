Украине грозит политический кризис: эксперт назвал точки напряжения

Эксперт прогнозирует политический кризис в Украине на апрель-май этого года.

В апреле-мае этого года Украине грозит политический кризис и произойдет он по ряду причин. В частности, из-за напряжения в отношениях между главкомом ВСУ Залужным и президентом Зеленским.

Такое мнение высказал политический эксперт, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в беседе с журналисткой ТСН Марией Васильевой.

Также читайте Возможная отставка Залужного и безысходная ситуация на фронте: главные тезисы Зеленского из интервью Rai1

"Мы ожидаем и наши исследования указывают на то, что у нас ближайший политический кризис – это апрель-май месяц. Это кризис легитимности. Кризис отношений, напряжения между Банковой и местным самоуправлением, между экономическим блоком правительства, фискализацией экономики и бизнесом. Напряжение в армии между генералитетом и солдатами, напряжение между армией и гражданскими Напряжение в среде "глубинного народа", — отмечает эксперт.

По его мнению, кадровые перестановки не помогут снять эти напряжения.

"То есть масса всевозможных напряжений, которые не снимают ничего никак эти кадровые перестановки (речь идет о "большой перезагрузке", – ред.) – они так или иначе проявятся в возрождении политического процесса, он будет. И в тех формах, которые будет приобретать это проявление – это большая проблема", – говорит Кулик.

Он не исключает, что все это может проявиться в акциях протеста.

"Поэтому в апреле-мае мы столкнемся с этим кризисом и этот кризис придется каким-то образом преодолевать. Есть способы преодоления этого кризиса, есть возможность выйти во что-то новое, но готова ли будет к этому власть и где тогда будет рейтинг Залужного", — подытожил Виталий Кулик.

Ранее Виталий Кулик рассказал, кого еще могут уволить "в пакете" с Валерием Залужным.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Последняя капля: что поставило точку в отношениях Зеленского с Залужным?