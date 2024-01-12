Украине не придется больше просить и призывать: Жовква – о важном моменте военной помощи, заложенном в соглашении с Британией

Украина теперь будет точно знать, какой объем военной помощи получит.

Украина теперь точно будет знать, какой объем военной помощи получит от Великобритании.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в эфире "1+1" рассказал о важном моменте военной помощи, заложенном в соглашении с Британией.

"Мы не просто можем запросить количество техники, а мы уверены, что мы ее получим. Сегодня премьер-министр Сунак сказал: "Вам не придется больше просить, требовать, призывать, вы точно знаете, какой объем вы получите". Безусловно, конкретный объем невозможно изложить в соглашении, в каждомконкретном случае это будет отдельно", — подчеркнул Жовква.

Напомним, в Киев 12 января прибыл премьер Британии Риши Сунак.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали уникальный договор безопасности, который называется "Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным королевством Великобритании и Северной Ирландии".

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