"Украине нужно повзрослеть": Зеленский прокомментировал помощь от партнеров

По словам президента, в какой-то момент от Украины может какой-то партнер отколоться из-за определенных внутренних процессов или политики, или выборов.

Президент Владимир Зеленский считает, что Украине нужно повзрослеть и понимать, что в какой-то момент она может остаться одна, без помощи партнеров.

Об этом он заявил в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук.

"Я считаю, что ответственность всегда двусторонняя. Победа не будет только наша. Будет победа наших людей и партнеров. Без их оружия и поддержки у нас ничего бы не получилось. Когда у тебя сложности на поле боя, адекватные партнеры не задают таких вопросов. Они так же адекватны, как и я. Они знают, что есть как и победа, так и замедление процессов в контрнаступлении и оборонных действиях, слабости и двустонии.Там что-то не дошло, там где-то не рассчитали, где-то больше заминировано. К сожалению, не с человеческой точки зрения к этому подходить, а Украине нужно повзрослеть и знать, что в какой-то момент она может быть сама, от Украины может какой-то партнер отколоться из-за определенных внутренних процессов или политики, или выборы. Все может быть. Нам нужно повзрослеть всем в обществе, от детей до пожилых, потому что это факт – может так произойти", – сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил: "Мы же отвоевываем свое государство, и оно будет нашим. Нам надо научиться с этим жить".

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Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает получить от западных партнеров четыре типа самолетов.

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