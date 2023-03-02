Украине пока хватит и одной эскадрильи: лучшие пилоты уже отобраны для обучения на истребителях F-16

F-16 нужен Украине не только для воздушных боев и нанесения ракетных ударов по врагу на земле, они станут частью противовоздушной обороны.

Команда украинских пилотов для учений на американском истребителе F-16 выбрана и сформирована. Пока продолжаются дискуссии с нашими западными партнерами, воздушные силы ВСУ уже отобрали лучших пилотов, которые смогут быстро овладеть управлением натовскими боевыми самолетами, говорится в ТСН.

Американские многоцелевые истребители четвертого поколения могут значительно ускорить победу над Россией и навсегда изгнать оккупанта из Украины. “Крым, оккупированные территории – конечно. Этот самолет имеет широкий спектр вооружений, работающих по наземным целям, это и крылатые ракеты и коррегированные авиационные бомбы, там очень хорошее вооружение, которое имеют все страны НАТО», — говорит спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Военный пилот с многолетним стажем говорит, что сравнивать F-16, переживший многочисленные модернизации и оснащенный современной электроникой и высокоточным оружием с российскими самолетами, вообще не имеет смысла. Ни с МИГ-29, ни с СУ-27 и даже с его модернизированной версией – СУ-30 – по всем техническим характеристикам россияне проиграют. Например, самолет МИГ-29, если для него сравнение, на своем вооружении ракеты класса воздуха только малой, средней дальности. Самолет F-16 имеет в своем вооружении ракеты как малой, как средней, так и большой дальности. Нашим основным врагом в воздухе сейчас самолет СУ-35... Для противоборства с этим самолетом нам необходим самолет F-16”, — говорит представитель авиации командования Воздушных сил ВСУ Владимир Логачев.

Более того, F-16 нужен Украине не только для воздушных боев и нанесения ракетных ударов по врагу на земле, они станут частью противовоздушной обороны, ведь для них это привычная задача. “МИГ-29, ну тяжело ему сегодня сбивать и “Шахеды” и крылатые ракеты. Это основной истребитель, который сегодня у нас на вооружении. F-16 перехватывает гораздо быстрее и F-16 он должен стать той частью противовоздушной обороны и перекрыть те участки, где у нас не перекрыты зенитно-ракетными комплексами. Мы не можем полностью взять под колпак Украину средствами ПВО” – добавляет Игнат.

На первом этапе, говорят военные, Украине хотелось бы сформировать хотя бы одну эскадрилью – а это около двух десятков самолетов. Учитывая, как сегодня военные асы воюют на Мигах – скорая победа в небе с истребителями F-16 – очевидна.

Готовы получить F-16: Украина уже собрала команду пилотов для американских истребителей

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