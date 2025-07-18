Украине прогнозируют тяжелые лето-осень 2025: Жданов предупредил о массированных обстрелах

Олег Жданов / © ТСН

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Тяжелые лето и осень 2025 года в Украине прогнозируют некоторые военные эксперты. К массированным обстрелам призывают готовиться жителей областных центров — под ударами могут оказаться Киев, Днепр, Львов и другие города. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, что Россия продолжит атаки по Украине, которые будут наноситься с «растущей силой».

Чего ждать от армии РФ в конце лета и осенью, способна ли Россия еще нарастить производство дронов и ракет и когда может нанести следующий массированный комбинированный удар — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

На что способна армия РФ

По словам Олега Жданова, согласно данным украинской разведки, сегодня Россия при максимальных усилиях может наращивать производство дронов на 10-15%.

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«Если в июне цифру 173 давала наша разведка — это 5 200 они в месяц производили, то сегодня цифра может колебаться где-то в районе 230. Столько дронов в сутки в РФ могут производить. Но это общая цифра. Это „Герберы“, обманки и „Герани“. То есть, боевые и имитационные дроны», — говорит эксперт.

Когда Россия может нанести следующий удар

Учитывая, что в последние дни армия РФ «экономила» и применяла по Украине небольшое количество «Шахедов», в ближайшее время, по словам Олега Жданова, можно ожидать очередного массированного комбинированного удара.

«Смотрите: вчера 60, сегодня 35. 460 они могли выработать. И отнимите от них 100 — остальные они накопили за 2 дня. Так что по всей вероятности, они могут в ближайшее время устроить 300-400 дронов налет на нашу страну с сосредоточением на каких-то отдельных участках или городах», — объясняет Олег Жданов.

Он добавляет: в декабре 2025 года Россия может производить 400-500 дронов в сутки. Впрочем, здесь есть еще несколько «но»:

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«Во-первых, это должна быть непрерывная поставка комплектующих. Россия не может самостоятельно производить дроны, только из-за Китая. Вот если Китай будет обеспечивать непрерывную поставку комплектующих и если Китай будет также параллельно наращивать производство этих комплектующих, то вот этот расчет, он будет соответствовать действительности».

Какой будет осень 2025 года в Украине

В случае, если Китай не в состоянии будет обеспечивать такие поставки с таким приростом, цифры могут быть другие, отмечает Олег Жданов.

«Или же РФ упрется или в человеческий ресурс, потому что у них там огромная проблема с рабочей силой, или в экономический ресурс собственных возможностей тех компонентов, которые они производят самостоятельно для „Гераний“. Тогда цифра не достигнет этих расчетов. Так что мы можем ориентироваться на эти цифры, которые я назвал, но не факт, что они их достигнут. Теперь, исходя из этих цифр, ответ на вопрос, будет ли адская осень или не будет — может быть», — объясняет эксперт.

Сколько ракет есть у армии РФ

С ракетами в РФ примерно аналогичная ситуация, говорит Олег Жданов, однако там объемы производства гораздо меньше, чем «Шахедов».

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«Да, они пытаются производить, пытаются их накапливать. Но еще в июне наша разведка говорила, что более тысячи ракет разных типов накопили русские войска. И они их тратят мало, максимум до трех десятков в массированных налетах. И массированные налеты где-то два раза в месяц. Это максимум, что было — май, июнь и начало июля. И на сегодняшний день последняя цифра, озвученная генералом Буданов, это 300 баллистических ракет есть в распоряжении РФ. Баллистика — это „Искандер-М“ и „Кинжал“, — говорит Олег Жданов.

Поэтому, учитывая состояние пусковых установок и возможности по запуску ракет, по мнению Олега Жданова, столь серьезного наращивания, как с дронами, в РФ вряд ли смогут достичь.

«Потому что у каждой пусковой установки есть свой регламент. И после отработки количества пусков ей нужно производить регламентный ремонт для восстановления боеспособности. Корабли уже очень редко принимают участие, „Калибры“ очень редко летают над нашими головами. Кинжалы в единичном количестве, до четырех максимально было в этих налетах. В основном они извлекают за счет „Искандеров“ и крылатых ракет. И то крылатые ракеты, сегодня уже Ту-95, они поднимают там 3-4 самолета, не 8, не 10, как это было раньше. Поэтому я думаю, что ракеты так и останутся, примерно в объеме до трех десятков. А они будут вытаскивать за счет дронов, скорее всего», — говорит Олег Жданов.

Насколько эффективно Украина может отбивать атаки

Эффективность мобильных групп, в частности сбиваемых российскими «Шахедами», составляет не более 40%, утверждает Олег Жданов.

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«Насколько я слышу от наших военных руководителей. Хотя, на мой взгляд, цифра завышена. Потому что мы почему расслабились, мы их когда-то создали, они очень эффективно избивали. Но тогда были совсем другие „Шахеды“, совсем другие „Герани“. Сейчас Россия постоянно их модернизирует, а мы застряли в 2023 году по оснащению наших мобильных огневых групп», — считает эксперт.

По его словам, менять подход к отражению российских атак нужно уже сегодня:

«Надо увеличивать огневые возможности вооружения, нужно предоставлять радиолокационные и инфракрасные прицелы для этих групп, чтобы они могли работать. И самое главное — нужно включать их в единую систему оповещения и целеуказания в масштабах страны. Для того чтобы не было, когда читаешь наши мониторинговые каналы, отслеживающие обстановку, и они пишут: локационно потеряно, идет доразведка, проверяем, а через полчаса — о, появился. Где-то выплыл „Шахед“ и снова за ним гоняется по всему воздушному пространству. Это слабость организации системы управления войсками».