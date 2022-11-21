"Украине расслабляться нельзя": дипломат рассказал о стратегии Путина

Для Путина есть только один способ воздействия – сила, давление и коррупция. И он будет их применять в дальнейшем, говорит политик.

Чтобы достичь своих целей, Президент РФ Владимир Путин будет усиливать полицейский режим в России, чтобы там не возникло протестов, будет искать оружие по всему миру, чтобы продолжить атаковать Украину, и будет применять давление и коррупцию на международной арене.

Об этом рассказал в интервью ТСН.ua украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

"Что касается действий, то они будут делиться на две части: первая – это внутренняя – это усиление полицейского режима, недопущение протестов. Но это будет усиливать внутреннее противостояние внутри системы. И рано или поздно, как говорит история имперской России и Советского Союза, возникнет внутренний серьезный конфликт, который приведет к повешению или к расстрелу, к чему угодно. Таков закон жанра", — говорит он.

"Второе – это внешний эффект. Украине расслабляться нельзя, потому что они будут с сумкой бегать по миру, искать разного рода оружие, для того чтобы продолжать атаковать Украину. А третье – понятно, что на международной арене будут происходить очень серьезные баталии. Меня очень беспокоит позиция отдельных политических лидеров европейских государств, или представителей отдельных партий, таких как Берлускони, таких как Орбан, я уже не говорю о части Чехии, Франции и т.д. Там всякого пропутинского хлама столько возникло, что я бы советовал, чтобы те, кто отвечает за общественный порядок и те, кто понимают ценность демократии, обратили на это внимание в Европе", — сказал Бессмертный.

Для того чтобы влиять агрессивным способом не только на Украину, но и на другие страны – для Путина есть только один способ – сила, давление, коррупция, поэтому он будет это делать, говорит эксперт.

"Кремль будет делать все, чтобы гадить цивилизованному, демократическому миру. С одной стороны это очень плохо, а с другой стороны это позволит европейцам прийти быстрее в сознание. Поэтому у цивилизованного мира сейчас есть два способа действовать: первый – это встать рядом с Украиной, не только путем помощи, но и путем вооруженного сочетания усилий, или второй вариант – рано или поздно прийти к этому, но это будет очень дорогая цена, потому что Польша – это первый шаг кремлевского фюрера", — резюмировал он.

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