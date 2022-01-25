Украинец хочет отдать паи под базу НАТО: где может разместиться военная техника Альянса и как реагируют односельчане

Украинец хочет отдать паи под базу НАТО: где может разместиться военная техника Альянса и как реагируют односельчане

После оглашения Демьяном планов на свою землю, подобные заявления из разных уголков Украины в настоящее время распространяются в Сети.

Владелец земельных паев в Кировоградской области обратился в ведомство, чтобы те бесплатно приняли его землю и обустроили там свою военную базу.

О том, что ответили на это в Альянсе, где может размещаться военная техника стран-парнеров и как реагируют односельчане на эту идею — 24 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Отдать свою землю в пожизненное использование Альянса Демьяна Ганула заставила угроза очередного вторжения России в Украину. Мужчина направил официальное письмо представителям НАТО и сейчас ждет ответа.

"Понятно, что можно заработать с этого участка, если его сдать в аренду или продать. Но я думаю, что важнее сохранение страны", — говорит мужчина.

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Сейчас отец владельца земли Вадим Ганул приводит в порядок документы, чтобы надлежащим образом оформить несколько участков НАТовцам. Признается – о планах сына узнал, как и все украинцы, из соцсети.

К военным объектам НАТО относятся аэродромы, порты и склады с боеприпасами. В партнерских странах сейчас больше трех десятков постоянных баз и сотни мобильных пунктов. Вадим надеется – их с сыном гектаров – для комфортного расположения военных хватит.

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После объявления Демьяном планов на свою землю, подобные заявления из разных уголков Украины сейчас распространяются в Сети. К примеру, один из ресторанов во Львове просит принять его в НАТО, взамен позволит размещать на своих складах военную технику.

В свою очередь юрист Богдан Кушнир утверждает – прецедентов, когда военные базы НАТО обустраивают в стране, не являющейся членом Альянса, еще не было. Пока законных оснований, чтобы военный контингент разместился в Кировоградской области, нет.

Владелец земельного участка обратился в ведомство, чтобы его паи обустроили под военную базу

"По закону, любые военные формирования на территории Украины официально запрещены. Если мы говорим в теории, то, конечно, в нашей стране возможно все", — отмечает он.

Между тем, в поселке Новоселица о планах своих односельчан пока знают мало. Поселковый голова от комментариев отказался. Между тем жители села, учитывая угрозы от северного соседа, такое решение преимущественно одобряют и надеются, что их поселок с удачным расположением для военной базы и в дальнейшем будет оставаться мирным.

Напомним:

В Украине почти каждый второй, 48,1%, считает реальной угрозу вторжения России. Большинство опрошенных – 56,5% – считают недостаточными дипломатические и оборонные усилия власти по сдерживанию России.