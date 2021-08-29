Украинец приобрел уникальный боевой топор с тризубом на аукционе и передал его в музей

Украинец приобрел уникальный боевой топор с тризубом на аукционе и передал его в музей

Уже в сентябре патриотический топор выставят среди экспозиции музея.

Боевой топор с тризубом: Национальный музей истории Украины получил в подарок уникальную находку.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 28 августа 2021.

Он попал на так называемый "черный рынок". Старинный боевой топор, который нашли на Черниговщине, выкупил на аукционе львовянин и передал в музей. Памятник отличает уникальная инкрустация серебром с изображением тризуба.

Его подлинность подтверждает художник-реставратор, который его восстанавливал. Из-за консерванта, который помогает приостановить разрушение, топор получила блеск. Рассказывает, что об оригинальности этого памятника свидетельствовала степень коррозии и техника исполнения инкрустации. Датируется она 10-11 веком. Уже в сентябре патриотический топор выставят среди экспозиции музея.

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Это уникальная вещь, аналогов у него нет. Вероятно, она была выполнена по всем правилам боевого оружия, затем она инкрустирована для того владельца, который хотел, чтобы это была статусная вещь.

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