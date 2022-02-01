Украинец три часа не дышал во сне и засыпал за рулем: медики рассказали, чем опасен храп

Украинец три часа не дышал во сне и засыпал за рулем: медики рассказали, чем опасен храп

Эксперты по сну отмечают, что храп может провоцировать лишний вес.

Храп во время сна негативно влияет на здоровье человека и его родных, поэтому с проблемой точно стоит своевременно обратиться к медикам.

Об этом 1 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Врач отмечает, что храп – это признак болезни

Сергей и Наталья уже 10 лет женаты. Единственной проблемой пары является то, что мужчина громко храпит во сне. Поэтому его жена часто не может выспаться. А потому Наталья убедила мужа сходить к сомнологу.

"Храп — это гипоксия. Гипоксия — это проблема. Проблема — это болезнь. Храп это — сигнализация человека, когда он спит, что ему плохо. Природа придумала храп как защитную реакцию. Все думают — храпит все нормально. Нет", — говорит сомнолог Юрий Погорецкий.

"Украденный сон": почему храп забирает здоровье

В больнице Сергей будет спать под пристальным взглядом камеры, а датчики соберут всю информацию о показателях его организма. После осмотра мужчину ждет еще одно обследование, чтобы устранить ту проблему, о которой так громко заявляет организм уже много лет. История Сергея – лишнее подтверждение: храп – это сигнал “SOS”, который не стоит игнорировать.

Не дышал три часа во время сна и засыпал за рулем

Иван семь лет назад в лабораторию попал в плохом состоянии. За ночь он не дышал по 3 часа. У него диагностировали диабет и импотенцию. Также мужчина злоупотреблял алкоголем и боялся спать. Иван был на грани жизни и смерти. А все это из-за недостатка кислорода в организме из-за остановок дыхания во время сна. Такое состояние называется апноэ. Также из-за истощения мужчина засыпал прямо на ходу.

"Я уснул и начал на встречную ехать, моя жена говорит, куда ты едешь. Я говорю ты не видишь — там медведь, я его объезжал. Так я заснул так, что мне уже сон снился за рулем", — говорит Иван.

Дорога даже в 20 километров в ближайший райцентр становилась настоящим испытанием с несколькими остановками на передышку. Хождение по врачам не давали никакого результата. Международными протоколами предусмотрено лечение апноэ аппаратом "Сипап". Именно это спасло Ивана. Стабильный поток кислорода, нормализация дыхания и Иван впервые за многие годы стал высыпаться, а его состояние улучшилось уже через две недели.

Из-за храпа происходит расстройство гормонов и человек начинает поправляться.

Эксперты по сну отмечают, что храп может провоцировать лишний вес.

"Человек начинает быть склонным к избыточному весу, есть расстройство гормонов. Все здоровье может посыпаться просто от того факта, что человек храпит. И все хронические болезни усиливаются, если у человека есть апноэ", — говорит эксперт по сну Ника Бельская.

Читайте также: