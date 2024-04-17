Украинец в Аргентине подал в суд на РФ: почему он избрал эту страну и как могут наказать агрессоров

Впервые украинский иск по поводу пыток подали в суд в Аргентине. Речь идет о деле нашего согражданина, которого подвергали пыткам в тюрьме на оккупированной территории.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Екатерины Федорченко.

Потерпевший рассказал, как его пытали оккупанты

Украинец прячет свое лицо из соображений безопасности. Не называет и свою фамилию и имя, ведь на оккупированных территориях осталась его семья. Украинец, попавший в застенки в 2022-м. Его держали в 10-метровой камере с двумя десятками других людей.

"Меня задержали на работе. Потом меня пытали. Применяли электрический ток. Это было невероятно больно, поэтому я потерял сознание. Мне удалось выжить. Многие люди до сих пор там", — вспоминает мужчина.

Пострадавший из-за действий россиян-палачей

Почему для иска против России выбрали Аргентину

Иск на семь десятков страниц помогли подготовить юристы и журналисты из неправительственной украинской организации "Реконинг Проджект". Соучредительница проекта Наталья Гуменюк объясняет, почему избрали именно Аргентину.

"Во-первых, это юридически возможно. Во-вторых, у этой страны опыт именно расследования дел, которые касались пыток, в частности, электротоком — которые были в нашем случае. Сам факт открытия дела, он уже показывает, что преступление не имеет границ, особенно такое преступление, как преступление пыток", — говорит Наталья Гуменюк, соучредительница проекта The Reckoning Project.

Наталья Гуменюк, соучредительница проекта The Reckoning Project.

В Аргентине суды могут рассматривать подобные иски

Согласно аргентинской конституции – суды могут рассматривать преступления против человечности и военные преступления независимо от того, где они были совершены. Ранее они уже расследовали дела из таких стран, как Испания, Мьянма и Йемен. Прокуроры Аргентины смогли выдать ордера на аресты подозреваемых — хотя без сотрудничества местных правоохранителей задержание может и не состояться.

"Конечно, мы можем думать о выдаче ордеров на арест, приказов об экстрадиции. Второстепенный вопрос, будут ли они реализованы. Но даже если на данном этапе это только открытие расследования, для нас это все равно успех", — говорит Цветелина ван Бентем, старшая юрисконсультант The Reckoning Project.

Сейчас слово – по аргентинскому суду – он должен решить, берется ли за дело. Если же иск примут — он может стать первым делом о военных преступлениях россии в Украине — возбужденным за пределами Европы и США.

Украинец в суде Аргентины

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