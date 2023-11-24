Украинец в Польше убил свою жену и двух маленьких дочерей — подробности трагедии

В Польше близ города Познань 42-летний мужчина задушил свою 29-летнюю жену Юлию и двух маленьких дочерей —1,5-летнюю Машеньку и 4-летнюю Дашу. Во всем признался, но не сразу. 5 дней жил с мертвыми телами в одном доме.

Журналист ТСН Валерий Кузнецов рассказал о подробностях трагедии.

"Это село Сигнал в Винницкой области. Именно отсюда родом была погибшая женщина. Соседка Валентина 29-летнюю Юлю знала с детства. Говорит, у нее сын от первого брака и работала официнкой в местном кафе", — рассказывает журналист ТСН.

История семьи

В кафе Юлия познакомилась с Сергеем. Амбициозный шеф-повар, участник многих кулинарных проектов сразу покорил ее сердце.

Сейчас коллегам слова подбирать очень сложно. Говорят, Сергей готовил вкусно, буквально поднимал рестораны и делал их популярными. В случившееся не могут поверить.

"Он открывал это заведение вместе с хозяином. Был положительный, не пил в то время, не употреблял ничего. Он очень талантливый человек, это действительно так. Что произошло, все в шоковом состоянии", — рассказывает шеф-поварешка Ирина Степова.

Заработки в Польше

Четыре года назад семья решила уезжать на заработки в Польшу. С тех пор только несколько раз приезжали в родное село. О каких-то проблемах родителям не рассказывали.

Уже соседи в Познани рассказали полиции, что в Польше карьера Сергея не сложилась. Он начал пить и накопил долги. Мать Юлии уехала в Познань за телом дочери и внучек.

Ночь убийства

С бабушкой приедет из Польши и 11-летний сын Юлии от первого брака. Он чудом уцелел, хотя был тогда в доме. Возможно, он сможет рассказать, что предшествовало трагедии. Отчим полицейским объяснил, что хотел убить только жену после очередной ссоры, а дочери очнулись.

"Пусть не возвращается сюда, потому что здесь ему точно никто не даст жить, ни пожизненное его не спасет, ничего", — говорит соседка семьи в Украине Валентина Дорощук.

В Познани в дом люди приносят свечи и цветы. Между тем, в селе Сигнал всем обществом собирают деньги, чтобы перевезти тела детей и их мамы домой.

Напомним, ТСН.ua уже сообщал, что об убийстве семьи стало известно накануне. Спикер Окружной прокуратуры в Познани Лукаш Вавжиняк и генконсул Украины во Вроцлаве Юрий Токарь сообщили об этой трагедии 20 ноября. По данным польских органов, эта семья считалась благонадежной, мужчина занимался бизнесом. Как писали польские СМИ, семейная трагедия произошла в субботу, 18 ноября.

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