Эксклюзив ТСН
464
1 мин

Украинец отказался от мобилизации и заявил, что "считает войну братоубийственной": приговор суда

Жителя Сумщины осудили за уклонение от мобилизации.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Суд вынес приговор за уклонение от мобилизации

Суд вынес приговор за уклонение от мобилизации / © ТСН

В Сумской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации, потому что «считает войну братоубийственной».

Об этом говорится в приговоре Шосткинского горрайонного суда Сумской области.

Мужчина уклонился от мобилизации

Согласно материалам дела, обвиняемый, который не имел судимостей и был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) годным к военной службе, получил повестку на отправку 29 мая 2025 года.

В повестке было указано, что ему необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) 31 мая 2025 года в 10:00 для призыва и дальнейшей отправки к местам прохождения службы.

Однако мужчина уклонился от выполнения всеобщей воинской обязанности.

Что сказал подсудимый

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что имеет много родственников на территории РФ и считает войну «братоубийственной».

Решение суда

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

