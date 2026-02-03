- Дата публикации
Украинец готовил «кровавую посылку» в Запорожье: шокирующие подробности
Шевченковский районный суд Запорожья вынес приговор предателю, который передавал координаты заводов оккупантам и планировал теракт в почтовом отделении.
В Запорожье к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества приговорили местного жителя. Мужчина не только «сливал» врагу позиции украинской авиации и ПВО, но и собственноручно собирал взрывное устройство для поджога отделения одного из отделений почты.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.
Мужчину завербовал родственник
Как установило следствие, обвиняемый был привлечен к сотрудничеству с оккупантами в начале 2024 года. Посредником выступил муж сестры его жены, который находится на оккупированной территории Васильевского района. Куратором сети был кадровый офицер 316-го разведывательного центра ГРУ ГШ ВС РФ.
По материалам суда, агент имел четкую задачу: фиксировать результаты прилетов и искать новые цели в областном центре.
Предатель передавал россиянам данные о ВСУ и корректировал обстрелы парка
В аудиоперехватах, которые исследовал суд, предатель с упоением рассказывал куратору о работе авиаремонтного завода:
«Двигатели запускают, горланит так, что мама не горюй! Слышно по всему району. Надо будет там зависнуть и все прошерстить»,- отчитывался он об объекте, где могли находиться украинские «птички».
Кроме этого, он фиксировал движение колонн ВСУ и передавал координаты санаториев, где дислоцировались защитники Украины.
По его «наводке» оккупанты ударили дронами-камикадзе «Shahed» по парку в Вольнянске, повредив библиотеку и ресторан.
Мужчина готовил теракт на почте
Самым страшным этапом сотрудничества стала подготовка террористического акта. Оккупанты приказали агенту поджечь грузовое отделение одного из почтовых операторов в Запорожье.
Агент успел собрать устройство и расфасовать горючую смесь. Отправить «смертельную посылку» он планировал за вознаграждение в 5 000 долларов США.
Объяснения подсудимого
В суде мужчина полностью признал вину, но пытался оправдаться. Он заявил, что выполнял задание якобы из-за угроз расправой над его семьей и матерью, которая проживает в Крыму.
Однако коллегия судей отнеслась к этим словам критически: обвиняемый даже не смог назвать адрес проживания матери и не обращался за помощью к правоохранителям.
Приговор суда
Признать виновным по ч. 2 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 2 ст. 258 (Приготовление к теракту) УК Украины.
Назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Конфискация всего имущества, являющегося его личной собственностью.
До вступления приговора в законную силу осужденный будет находиться под стражей.
