Ukrainian Fashion Week: какие цвета и фасоны сейчас в моде

Ukrainian Fashion Week: какие цвета и фасоны сейчас в моде

Не выходят из моды широкие брюки, брючные, а вместе с ними и спортивные костюмы.

За яркие цвета, разумное потребление и моду против войны: в Киеве завершился Ukrainian Fashion Week. Четыре дня, за которые свои коллекции успели презентовать более четырех десятков украинских дизайнеров. Были и изысканные платья, и более практичная – спортивная – одежда. Что в этом году носить советуют чаще, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 7 февраля.

Юбилейная неделя моды завершилась. Двадцать пятый год в Художественном арсенале праздновали, как и полагается, — со звездными гостями.

Черный, серый, бежевый – на подиуме вся палитра классических цветов. Акцент – на фактуры – говорит львовская дизайнер Мальва Вербицкая, которая вдохновение черпала из работ всемирно известных архитекторов.

Не выходят из моды широкие брюки, брючные, а вместе с ними и спортивные костюмы. Эта одежда набрала популярность еще в начале пандемии.

В то же время минимализм и практичность, говорят дизайнеры, понемногу утихают. Мода все больше нуждается в празднике: камнях, изысканных деталях, коротких платьях и ярких, иногда даже кислотных, цветах.

Не покупать лишнего и разумно использовать каждую вещь – призывали художники. И чтобы к проблеме привлечь еще больше посетителей — высыпали тонну использованной одежды — прямо в холле арсенала.

А рядом разместили альтернативу: одежду из водорослей, которую даже при производстве будет выделять кислород. Вещи нужно любить – говорит и Наталья Могилевская. Даже если им много лет.

Представили на неделе моды и артобъект посвященный войне - расстрелянные фигуры из баллистического мыла, используемого для испытания летального оружия. Одежду для них создали из камуфляжа, парашютных куполов и защитных жилетов.

Война и пандемия – темы, которые не обошли даже самые модные коридоры страны. И каждый мечтал – чтобы уже в следующем году Ukrainian Fashion Week наконец обошелся без них.

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