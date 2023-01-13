Украинка на конкурсе "Мисс Вселенная" поразила воинственным образом с крыльями и мечом

Украинка показала зрелищный и в то же время воинственный образ на конкурсе "Мисс Вселенная" — с мечом и гигантскими крыльями, говорится в ТСН.

Наша страна на конкурсе представляет 28-летняя модель Виктория Апанасенко. Девушка вышла на сцену в костюме под названием "Воин света", состоящего из белого платья, сине-желтых доспехов с орнаментами и больших крыльев за спиной, а в руках Виктория держала меч.

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Автор образа украинская дизайнер Леся Патока вдохновлялась Архангелом Михаилом, которого считают защитником Киева. Костюм символизирует борьбу нашего народа с тьмой.

Символично, что создавали его в течение 4 месяцев под звуки сирен, при свечах из-за отсутствия света, а примерки происходили в тотальном холоде из-за отсутствия тепла в связи с российскими обстрелами.

Соревнования проходят в Новом Орлеане в США. ТСН.ua собрали самые красивые вечерние платья у конкурсанток.

С мечом и гигантскими крыльями: украинка показала зрелищный образ на конкурсе "Мисс Вселенная"

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