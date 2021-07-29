Украинка оказалась в эпицентре пожаров в турецком Ичмелере: Мне реально уже страшно, масштаб просто сумасшедший

Украинка оказалась в эпицентре пожаров в турецком Ичмелере: Мне реально уже страшно, масштаб просто сумасшедший

Завтра утром Катерина должна была возвращаться домой, но как добраться до аэропорта не знает.

Лесные пожары в Турции добрались в курортный город Мармарис. Огонь вплотную приблизился к человеческим жилищам и гостиницам. Жертвами стихии стали по меньшей мере три человека. Более полусотни — госпитализированы с ожогами и отравлением дымом. Местные издания пишут — с курортов понемногу эвакуируют отдыхающих. В некоторых отелях уже пропал свет.

Об этом 29 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

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Обугленные стены и выжженные сады вокруг. Лом вместо автомобилей и мертвый скот. Огонь не щадит ничего. Лесные пожары уже бушуют в городах. Тушить пламя помогают дополнительные отряды чрезвычайников. Привлекли и авиацию.

"Я потерял все. Моя машина сгорела. Я не смог ничего спасти. Огонь распространялся очень быстро. Мы должны были бежать", — говорят местные.

Спасатели начали массовую эвакуацию. В провинции Анталия уже вывезли людей из 18 поселений. Покинуть свои дома вынуждены и жители провинций Адана и Мерсин. В охваченных огнем районах сейчас находится немало украинских туристов.

Украинка Катерина Краплич отдыхает в городе Ичмелер. Огонь уже вплотную приближается к ее отелю.

"Просто последние сториз, потому что дальше мне реально уже страшно. Масштаб просто сумасшедший. Мармарис на сегодня. Ситуация сейчас вот такая. Вы видите клубы дыма, вертолеты летают, поливают с высоты птичьего полета. Но пока справиться с этим они не могут", — говорит она на видео, которое запостила в соцсети.

Завтра утром Катерина должна была возвращаться домой. Однако, говорит, как добраться до аэропорта не знает.

Новости мира: жертвами лесных пожаров в Турции стали по меньшей мере три человека

"Когда будет у нас вылет, мы пока ничего не знаем, потому что дорога у нас перекрыта. Доставит ли трансфер нас в аеропорт — мы не знаем", — говорит она.

Сухая и жаркая погода только способствует распространению огня рекордными темпами. И только пожарные с облегчением сообщают, что взяли стихию под контроль, как все вспыхивает с новой силой. В то, что в таких масштабных пожарах виновата только природа — турецкие правоохранители не верят, а потому начали расследование — не нарочно ли кто-то поджег сухой лес, или же не погасил после пикника костер. Местные СМИ озвучивают версию возгорания на свалке.

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