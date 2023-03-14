Украинка Оксана три года ждала пересадки легкого в Индии, а когда дождалась — получила его воспаление

Женщина проходит терапию, которая должна ей помочь, чтобы снова не пришлось ждать пересадки теперь уже и легких и сердца.

Единственная, кто дождалась трансплантации легких в Индии, но продолжает борьбу за свою жизнь. Оксана Славуник с детства имела проблемы с легкими. Пять лет тому назад она уже не могла жить без кислородной поддержки. Государство оплатило пересадку за границей, но ждать операции пришлось 3 года. Индийские врачи смогли пересадить только одно легкое. Сразу после возвращения домой ей стало хуже, говорится в ТСН.

Оксана не может дышать самостоятельно, ей тяжело даже говорить. Аппарат ЭКМО, к которому она подключена, – единственная возможность для женщины жить. “Очень болят ноги. Все болит. Ну нужно выдержать. Надеюсь, что врачи мне помогут”, – говорит она.

Сейчас она в стабильном состоянии, но это состояние стабильно тяжелое. К ее спасению привлекли лучших врачей и современное оборудование.

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Это история борьбы длиной во всю жизнь, потому что проблемы с легкими у Оксаны от рождения. Ее историю ТСН уже рассказывала несколько лет назад. Тогда ей было 46, и она вместе с четырьмя другими украинцами получила шанс на трансплантацию легких за рубежом. По ним индийским клиникам Украина перечислила сотни тысяч долларов, потому что у нас такие операции в то время еще не проводили. Там вместо года женщине пришлось ждать – три.

Она - одна из двух, кто дождался трансплантации легких, другие столько времени не было. Тогда в Индии как раз изменилось законодательство. В частности, в городе Ченнаи донорские органы прежде всего отдавали местным.

Когда в Украине уже пересадили первые легкие, они еще продолжали ждать, потому что перенести перелет с кислородным концентратором Оксана не могла. Оксана в конце концов дождалась органа, но пересадить из-за медицинских показаний индийские врачи смогли лишь одно легкое. Женщина еще долго проходила реабилитацию. Начала дышать сама и ходить и в начале февраля этого года супруги решили ехать домой. "Один день мы пожили у родителей и коллапс. Все стало очень тяжело. Померили сатурацию – 62”, — вспоминает муж Оксаны.

Причиной было воспаление пересадочного легкого. Врачи применили высокотехнологичное лечение, благодаря которому Оксана сейчас жива, но дышать без аппарата ЭКМО она не может. “Эта система придумана и работает как временная мера, когда мы должны решить какую-нибудь проблему. То есть, есть проблема с дыхательной системой или с сердечно-сосудистой, или с обеими, мы с помощью ЭКМО можем решать эти проблемы временно”, — объясняют врачи.

Ждала операции 3 года, но ее оказалось мало: Общественные активисты объединились вокруг Оксаны Славуник

Пока аппарат заменяет функции сердца и легких, врачи борются с осложнениями. Это стоит недешево – 400 тысяч гривен на расходные материалы для аппарата. Компания-производитель разрешила подключить женщину к аппарату при условии гарантии, что сумму перечислят позже. "Мы так заботимся о ней, понимая, что это, пожалуй, последний шанс, последнее спасение дать возможность продлить жизнь Оксаны в Украине", — говорят в общественной организации, которая взялась помочь Оксана собрать нужную сумму.

Хотя пока удалось собрать только четверть суммы, эта история еще раз доказывает, насколько ценна для украинцев жизнь каждого из наших граждан.

Помочь женщине выздороветь:

ГС «Орфанные заболевания Украины»

5329 5720 0046 8596

Перевод по реквизитам:

Наименование получателя: ГС ОРФАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ УКРАИНЫ

Код получателя: 39341591

Счет IBAN: UA253052990000026009040101770

в АО КБ "ПриватБанк"

Назначение платежа: Благотворительное пожертвование в помощь Славуник Оксане

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