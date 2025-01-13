Украинка передавала россиянам данные о местах дислокации ВСУ и движении техники: ее объяснения шокируют

Жительница прифронтовых территорий в Запорожской области помогала российским оккупантам, однако ее разоблачили правоохранители. Что решил суд?

В Запорожской области к 15 годам лишения свободы приговорили украинку, которая в июне-июле 2023 года передавала россиянам данные о местах дислокации военных ВСУ и движении техники.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, украинка в июне-июле 2023 года общалась с российским агентом. Она передавала оккупантам данные о движении военных колонн и местах дислокации ВСУ в Ореховской громаде на Запорожье.

На суде женщина вину отрицала и заявила, что сначала она переписывалась с россиянами на нейтральные темы. Впоследствии ей предложили передавать информацию о ВСУ и даже переехать в оккупированный Крым, чтобы "волонтерить для россиян". Жительница Запорожья утверждала, что она якобы "подыгрывала" оккупантам, передавая им информацию об украинских военных.

Мать подсудимой подтвердила, что она знала о деятельности дочери, но та якобы передавала оккупантам ложную информацию.

Однако следствие установило, что подсудимая часто прославляла оккупантов в запрещенных соцсетях. Также во время общения с россиянином женщина "сообщила, что проживает в пределах Ореховской территориальной громады Запорожской области, отслеживает движение и места расположения сил и средств Вооруженных сил Украины на этом направлении. В ходе диалога отмечала, что ей и так называемым местным партизанам можно доверять в вопросах сотрудничества, поскольку последние с нетерпением ждут скорейшего возвращения этих территорий под контроль РФ".

В одной из воинских частей подтвердили, что подсудимая правильно указала россиянам место дислокации украинских войск.

Суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 111 УК Украины и приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Также к ней будут применены "меры медицинского характера в виде предоставления амбулаторной психиатрической помощи в принудительном порядке по месту отбывания наказания".

Приговор суда

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